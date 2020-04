Kygo dévoile le titre “I’ll Wait”. Et c’est sublime !

On retrouve le Kygo des débuts sur “I’ll Wait”, son nouveau morceau extrait de son futur troisième album. C’est en écoute sur aficia.

Vendredi 4 avril, Kygo dévoilait un nouvel extrait de son futur album qu’il a d’ores et déjà baptisé Golden Hour. Une petite pépite qui intervient seulement quelques jours après avoir présenté “Like It Is”, qui, on avoue, nous a laissé sur notre fin.

Un futur album qui devrait arriver plus tôt que prévu : “L’avantage d’être à la maison toute la journée est que j’ai eu beaucoup de temps pour travailler sur de nouvelles musiques. Je suis très heureux d’annoncer que j’ai terminé mon troisième album”, annonçait-t-il fièrement sur ses réseaux sociaux. Un troisième album qui donnera suite aux excellents Cloud Nine (2016) et Kids In Love (2017).

Sur ce nouveau morceau appelé “I’ll Wait”, Kygo part à la recherche de l’amour grâce à la voix envoûtante de Sasha Sloan, artiste américaine qui a déjà conquis des millions d’auditeurs. Le DJ norvégien revient ici à ses sonorités tropical house qui lui sont propres, ceux du tout début, ceux qui nous bercent sans relâche et qui nous font dire qu’on passera un bel été…

Découvrez “I’ll Wait” de Kygo :