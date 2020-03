Clip “Like It Is” : Kygo fait équipe avec Zara Larsson et Tyga

Kygo présente “Like It Is”, sa nouvelle production en compagnie de Zara Larsson et Tyga. Le clip est à voir sur aficia.

En cette période morose, de nombreux artistes voient reporter leurs différents projets de singles et d’albums, ou même de tournée. Kygo, lui, fait le choix de rester focus sur ses plans initiaux et dévoile ce vendredi 27 mars son nouveau single “Like It Is”, en collaboration avec Zara Larsson et le rappeur Tyga.

Musicalement, c’est exactement ce dont nous avions besoin. Un besoin inéluctable de retrouver la bonne vibe de Kygo qui nous a récemment transporté avec “Forever Yours”, “Family” ou encore “Higher Love”. Un titre qui s’éloigne de la tropical house qui est propre au DJ norvégien et qui laisse d’avantage de place à l’électro-pop. La voix grave et sensuelle de Zara Larsson et le flow de Tyga s’enchaînent à la perfection. Bref, on passe un agréable moment !

Hey guys I hope you’re all doing well & staying positive in these tough times. The good thing about being home all day is that I've had a lot of time to work on new music. I'm very excited to announce that I’ve finished my 3rd album ‘Golden Hour’ the first single is out Friday! pic.twitter.com/Ye5vNg7dl7 — Kygo (@KygoMusic) March 23, 2020

Un troisième album dans les tuyaux !

À l’inverse de nombreux DJ, Kygo se montre très prolifique et décide de dévoiler son stock de nouvelles chansons par le biais d’un nouvel album. Après Cloud Nine (2016) et Kids In Love (2017), l’auteur du tube “Firestone” dévoilera dans les prochaines semaines Golden Hour, un disque qu’il vient tout juste de terminer : “L’avantage d’être à la maison toute la journée est que j’ai eu beaucoup de temps pour travailler sur de nouvelles musiques. Je suis très heureux d’annoncer que j’ai terminé mon troisième album”, annonce-t-il fièrement !

Découvrez “Like It Is”, le nouveau clip de Kygo :