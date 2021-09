Festival La Bonne Aventure : rendez-vous avec Vianney, IAM, Chilla…

Le festival La Bonne Aventure est de retour pour une quatrième édition qui se déroulera ce week-end, à Dunkerque, avec une programmation très variée. Explications avec aficia.

Alors que cette saison des festivals commence à s’achever, le festival La Bonne Aventure est quant à lui bel et bien de retour en cette rentrée. Après une édition 2019 qui a rassemblé plus de 40.000 personnes, c’est ce week-end que se tiendra la quatrième édition.

Ce qui est certain, c’est que la diversité musicale possède une place importante dans ce festival, comme le montre les programmations précédentes (Georgio, Thérapie Taxi, Meute, Selah Sue, Fakear…). Et cette année encore, l’organisation mise sur une sélection d’artiste éclectique et haute en couleur !

Une programmation riche et variée

Pendant le week-end, 8 concerts gratuits seront proposés sur la grande scène située place du Casino, à Dunkerque. C’est le groupe Weekend Affair qui aura l’honneur de lancer les festivités, ce samedi 11 septembre dès 17h15. Il laissera place à Lala &ce qui apportera sa touche rap puis Fatoumata Diawara nous emmènera voyager à travers ses musiques du monde qu’elle interprétera. Enfin, cette première soirée sera clôturée par Vianney qui défendra notamment son dernier album, N’attendons pas.

Du rap, des musiques du monde, de la pop et même de la variété, on vous a prévenu, l’éclectisme sera au rendez-vous ! Et ça continuera le dimanche 12 puisque le rap du mythique groupe IAM et celui de la jeune Chilla oscillera entre les mélodies pop de Myd et Yolande Bashing !

Toujours plus de musique live !

En parallèle, un autre lieu de la ville laissera place à la musique et au live. En effet, la digue de Dunkerque accueillera elle aussi de nombreux artistes et ce, dès 14h, le samedi et le dimanche. Vous pourrez écouter de l’électro, de la chanson française, et même de la techo. Il y en aura donc pour tous les goûts !

Les informations concernant le Festival La Bonne Aventure se trouvent sur le Site Officiel de l’évènement mais également sur Facebook, Twitter et Instagram…