La tournée des Inouïs du Printemps de Bourges est lancée ! 

La tournée des Inouïs du Printemps de Bourges, c’est très bientôt… Elle, s’apprête à voir le jour. aficia vous en dit plus !

Vous connaissez forcément le concept ! Chaque année au festival du Printemps de Bourges, il y a ce qu’on appelle les Inouïs du Printemps de Bourges. C’est une sélection de nouveaux talents, repérés en amont au niveau régional, puis sélectionnés pour s’affronter en live. Cette compétition a lieu au célèbre Printemps de Bourges, sur la scène des WiNOUïS.

Au final, trois gagnants. Cette année, ce sont Oscar et les Vacances, Eesah Yasuke et St Graal qui auront le loisir de concrétiser leur rêve, celui de partir sur les routes de France à bord d’un Tourbus, d’enchaîner les dates partout en France, de tester leurs chansons auprès d’un public venu en nombre… Bref, un moment exceptionnel qui prendra forme lors de cette huitième édition de la tournée des Inouïs ! Les rejoindront sur scène : Sally (Inouïs 2020), Degage (Inouïs 2019), The Doug (Lauréat 2020), Atoem (Inouïs 2019).

L’appel à candidature est lancé !

Si tu es artiste, que tu as du talent,et que tu souhaites vivre une expérience similaire, il est l’heure pour toi de te lancer ! Dès le 17 octobre prochain, tu vas pouvoir candidater à ton tour à l’appel à candidatures des Inouïs du Printemps de Bourges, soit deux jours avant la tournée !

Toutes les infos sur le site Internet.

Découvrez l’aftermovie des Inouïs du Printemps de Bourges :