Eesah Yasuke : l’interview découverte en mode Crossroads Festival !

Pour la seconde année consécutive, aficia est partenaire du Crossroads Festival. L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux artistes comme Eesah Yasuke qui joue le jeu de l’interview découverte !

C’est un nom qu’il faut savoir retenir, celui de Eesah Yasuke. Originaire de Lille, la jeune artiste à une plume saisissante et un rap captivant. De ses études de sociologie à sa carrière d’éducatrice spécialisée, c’est depuis 2019 que Eesah Yasuke ajoute une belle corde à son arc : artiste !

Cette plume qui évoque le dépassement de soi, la force d’avancer, de continuer malgré l’adversité et les épreuves, Eesah Yasuke a eu l’occasion de l’exposer sur son EP Cadavre Exquis disponible depuis le mois de juin dernier.

Elle saura, sans aucun doute, conquérir le public du Crossroads Festival cette année. Eesah Yasuke lui donne rendez-vous le jeudi 9 septembre dès 19h30. Mais avant ça, elle se dévoile dans notre interview découverte…

Eesah Yasuke : l’interview…

Pourrais-tu te présenter rapidement au public qui ne te connaîtrais pas encore ?

Ma vie artistique a démarré en 2019. J’ai sorti un premier projet en juin 2021, Cadavre Exquis.

Je centre mon temps et mon attention sur la musique afin de donner le meilleur de moi-même dans mes processus créatifs.

Comment définir ton style, ta musique, ton art ?

Je fais du Rap, mais j’ai des influences diverses, notamment Lauryn Hill, Muse, Isha, Stromae en passant par les sonorités africaines (Fally Ipupa, DJ Arafat, etc). Je mélange toutes ces inspirations dans mes créations, pour former quelque chose qui me parle.

Tu es cette année à l’affiche du Crossroads Festival, ça représente quoi pour toi ?

C’est une belle opportunité ! Et c’est un honneur d’être à l’affiche d’un festival de si grande envergure ! J’en entendais beaucoup parler quand je n’étais pas encore artiste, c’est une bénédiction d’en faire partie aujourd’hui.

En ce moment je travaille avec mon beatmaker Chief Waxy sur un projet qui sortira en fin d’année. Eesah Yasuke

Le Crossroads Festival est une vitrine connue pour les talents émergents, ça apporte quoi dans la carrière d’un artiste d’être sélectionné dans une telle structure ?

Je pense que je pourrais y répondre une fois le festival passé 😀! Trêve de plaisanterie, je sais que c’est un lieu qui permet d’être mis en lien avec des professionnels, c’est important d’enrichir son entourage pro. Pour évoluer…

Cette année le Crossroads Festival retrouve la chaleur du public, il y a un défi supplémentaire pour toi ? De jouer et de capter un public qui ne te connaît peut-être pas ?

C’est sûr que c’est un défi, surtout que j’ai fait très peu de scènes, mais c’est excitant ! J’ai hâte d’y être !

Parlons un peu plus de toi… C’est quoi ton actualité du moment ou à venir ?

J’ai sorti un premier EP qui s’intitule Cadavre Exquis. En ce moment je travaille avec mon beatmaker Chief Waxy sur un projet qui sortira en fin d’année.

Si tu devais donner envie au public de venir t’écouter sur scène en trois mots, lesquels choisirais-tu ?

Émotions, Osmose et Énergie…

Tu joues cette année au Crossroads Festival… Mais toi, c’est quoi la scène ou le festival que tu rêves de faire en tant qu’artiste ?

Ce serait un honneur de faire Bercy…One day !

Tout comme le Crossroads Festival, aficia aime mettre en avant des talents émergeants… Tu aurais un artiste à nous conseiller ? Un artiste que le public devrait écouter sans plus attendre ?

Oui pour moi, ce serait PLDG, des artistes lillois qui ont leurs propres codes en termes de style musical !

Un dernier mot pour la fin ? Tu as carte blanche 🙂

Hâte de créer l’osmose…