C’est clippé #19 avec Chien Noir, The Doug, Vladimir Cauchemar & Mélodie Lauret

C’est clippé ! Chaque semaine, la rédaction te propose les quatre clips qu’il ne faut absolument pas rater. De par leur réalisation ou bien leur message, on t’explique ce qui les rend uniques !

Chien noir – Echappées belles

Après nous avoir ému avec son tout premier EP et une prestation remarquable aux Victoires de la musique en février dernier, Chien noir aborde la suite. Il propose le merveilleux “Echappées belles”, une ballade guitare-voix, simple, mais drôlement efficace. Quant au clip, aussi basique soit-il, il a fait appel à son ami et qui plus est artiste P.R2B. Elle a brillamment pensé à chacun de ces beaux jeux de lumière, cette nostalgie et cette émotion qui transpirent à travers le clip.

The Doug – Faire le bien

“Je veux faire le bien autour de moi avant de m’en aller” : une promesse que The Doug exprime sur “Faire le bien”, un titre prometteur à la production addictive. Extrait de son EP Jeune The Doug, ce dernier ne nous laisse pas indifférent à la première écoute. Une voix remplie d’émotion dont l’artiste nous partage sa vision avec une humilité et une sincérité déconcertante. Le clip réalisé par Juliet Casella, nous emmène dans une ambiance loin de la ville, au cœur d’une course de motocross. Dans ce dernier, le jeune The Doug prend les devants, défie le temps et montre un aspect plus démonstrateur de son art. Le tout, sous les yeux admiratifs d’une armée de supporters !

Apashe & Vladimir Cauchemar – RIP

Le Vlad signe son retour en image avec une collaboration dont lui seul a le secret ! Ambiances mystiques, réalisation (Adrian Villagomez) croisée entre Star Wars et Labyrinthe sauce 3D fantastique, le tout, dans une rythmique envoutante et percutante, fruit d’une parfaite alchimie entre les deux artistes. C’est très beau et addictif, on vous l’annonce, ça va tourner fort cet été…

Mélodie Lauret – Star

C’est un vent de nostalgie qui souffle lorsque l’on découvre “Star”, le nouveau clip de Mélodie Lauret. Durant un peu plus de 3 minutes, la chanteuse partage ses rêves, ceux d’une petite fille idéalisant et visualisant une carrière de chanteuse. Des rêves finalement nuancés par la difficile réalité de ce milieu artistique tant convoitée. À travers des vidéos d’archives personnelles où Mélodie apparait déjà comme une réelle passionnée de musique et des images plus récentes, l’artiste qui dévoilera son nouvel album courant 2022 montre la forte détermination à avancer vers ses rêves qui l’anime. Un joli message d’espoir à découvrir sans tarder !