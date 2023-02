Enfin ! Nous connaissons la chanson que La Zarra défendra au Concours de l’Eurovision en mai prochain. Elle s’appellera “Évidemment”. Découvrez-la sur aficia.

Cette année, nous n’avons pas eu le choix du candidat français pour représenter nos couleurs au prochain concours de l’Eurovision. Le choix s’est (très vite) porté sur La Zarra. Découverte aux yeux du grand public avec “Tu t’en iras”, l’artiste a été récompensée d’un disque de platine avec plus de 30 millions de streams. Découvrez d’ailleurs 5 autres faits marquants à savoir sur La Zarra !

Pourquoi La Zarra ?

Si France Télévisions a craqué sur La Zarra, c’est parce que l’artiste canado-marocaine a de grandes qualités pour plaire au public européen. En effet, son timbre qui roule les R, sa touche orientale-urbaine et sa prestance très élégante, rappellent des univers qui ont déjà séduit par le passé. On pense notamment à Indila et Edith Piaf.

Côté musique, La Zarra propose “Évidemment” donc, un titre entêtant dans un registre aux multiples facettes : à la fois chanson théâtrale, pop, électro, et surtout, très bien orchestrée. Ce titre a été co-écrit et composé avec Benny Adam avec beaucoup d’“évidence” et de “logique”, avoue l’artiste. Cette chanson pleine de positivité et de romance, a tout pour plaire.

Au niveau du chant, La Zarra sort déjà du lot. En termes d’images, elle incarne ce petit truc à la française en y empruntant ses codes. Côté expression scénique, elle semble déjà avoir trouvé ce qui sublimera la chanson : une gestuelle assumée avec beaucoup de grâce et de classe.

S’il est difficile d’en faire des pronostics aujourd’hui tellement la chanson est “particulière”, on souhaite tout de même à La Zarra beaucoup de succès et avec classe !

Découvrez la prestation de La Zarra avec “Évidemment” pour France 2

Qui est Benny Adam, le producteur à succès ?

Outre le fait qu’il ait co-écrit et co-composé “Évidemment” de La Zarra, Benny Adam, c’est bien plus que ça ! Auteur, compositeur, producteur, beatmaker, directeur artistique… il sait tout faire ! C’est pourquoi il a pu travaillé aux côtés de Niro, Amel Bent ou encore Claudio Capéo au cours des ces dernières années. Et figurez-vous que tout lui réussit !

Mais il est temps pour lui de se mettre un peu dans la lumière. Il prépare d’ailleurs actuellement un premier album. Il vient tout juste de sortir son nouveau single appelé “Pigalle” après “Start Over” publié l’année dernière. Et le message est clair : “j’en ai marre de ma vie / j’en ai marre d’être ici”, chante-t-il sur un titre extrêmement efficace aux sonorités urbaines et house.