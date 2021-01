Later. fait équipe avec James The Prophet pour nous offrir “Highway 10”

Vous ne connaissez pas Later. ? Pas de souci, voilà de quoi combler le vide avec “Highway 10”.

Nous avons eu le plaisir, dernièrement, de retrouver Later. sur la compilation de Bon Entendeur, Compilation 001, avec le titre “Get Up !”. La formation était ainsi mise en avant aux côtés d’artiste comme Luke Anger, Macadam Crocodile ou encore Napkey.

Et si nous avions déjà eu l’occasion de tomber sous le charme de Later. avec le titre “All the Time” que l’on retrouve sur l’EP The Daydream, sa collaboration avec James The Prophet a de quoi séduire un large public.

En effet, la bande fait équipe avec l’étoile montante du rap qui, du haut de ses 19 ans, est déjà validé par Booba pour nous livrer “Highway 10”…

Découvrez “Highway 10” de Later. avec James The Prophet :

Et pour bien accompagner cette collaboration, Later. nous livre également une jolie live session du titre. De quoi nous convaincre de les suivre durant cette année musicale qui s’annonce très riche et surprenante !

Découvrez le live session :