Laurie Darmon, le portrait pop de la semaine !

Laurie Darmon est de retour avec un nouveau titre, “L’exil”, pour lequel elle offre un prolongement grâce au podcast du même nom qu’elle a imaginé. Pour l’occasion, nous avons voulu dressé le portrait de cette artiste complète !

Ses premiers pas dans la musique, c’est dès l’enfance que Laurie Darmon les réalise. Effectivement, elle apprend, de façon autodidacte, à manier plusieurs instruments comme le piano, la batterie, la guitare… Bien qu’elle se concentre sur sa scolarité, Laurie commence à écrire ses premiers textes vers l’adolescence. Et cette passion pour les mots et le son va prendre davantage de place dans sa vie une fois ses études de droits terminées. Nous sommes alors en 2015. C’est à ce moment que l’artiste dévoile une infime bribe de son univers artistique. Elle opte alors pour Mesure première, un EP de 5 pistes oscillant entre pop, jazz et chanson française.

Au fil du temps, la chanteuse continue d’évoluer parmi ces sonorités. En effet, depuis ce premier projet, 2 albums ainsi que 3 EP ont vu le jour, dont le dernier en date, 15 minutes 41, un disque homemade réalisé pendant le confinement de novembre 2020.

Laurie Darmon partage une part de son histoire avec son nouveau single, “L’exil”

Lorsque l’on tend davantage l’oreille sur les textes de Laurie Darmon, on se rend compte que sous cette plume poétique se cache bien souvent des histoires très personnelles. On pense notamment à “Maman” mais aussi “Tu me manques”, qu’elle dévoilait en 2021.

Ce 8 avril, l’artiste nous a, une fois encore, emmené au cœur de sa vie et de son histoire avec la chanson “L’exil”. Durant près de 4 minutes, Laurie Darmon met en lumière des populations contraintes de quitter leurs racines, de découvrir l’ailleurs, de nouvelles cultures et de subir tous les changements engendrés. Cette histoire qu’elle raconte avec beaucoup de justesse, c’est celle de ses grands parents, forcés de quitter l’Egypte dans les années 50 avec leurs 4 enfants. Une histoire qui lui est propre mais qui reflète malheureusement la vie d’innombrable personne, aujourd’hui encore.

EXILS : un podcast pour libérer la parole

Pour offrir un prolongement à cette musique, Laurie Darmon a travaillé, et ce depuis plus d’un an, sur un podcast visant à libérer la parole sur ces sujets bien souvent tabou dans les familles.

Un travail de l’ombre qui voit désormais le jour sur les plateformes. Pour les premiers épisodes, ce sont Marina Foïs, Ibrahim Maalouf, Rachida Brakni et Kyan Khojandi qui se confient quant à leurs origines. Des discussions pleines de sagesse et de bienveillance auxquelles participeront prochainement d’autres personnalités telles que Gad Elmaleh, Elise Goldfarb…