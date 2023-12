Laurie Darmon est libre comme l’air sur “Célibataire”

De retour dans les bacs avec son troisième opus studio, Laurie Darmon extrait l’exaltant “Célibataire” à découvrir sur aficia !

Depuis ses débuts en 2016, Laurie Darmon a façonné un univers pop aux rythmiques chaloupées, contant essentiellement des histoires d’amour et tourments du quotidien qui trouvent une résonnance universelle. Avec son timbre de voix feutré inimitable, l’auteure-compositrice et interprète a rencontré un succès viral inattendu cet été avec son titre “Laisse-moi t’aimer” paru il y a près de quatre ans de cela. Mis en avant par de nombreux créateurs de contenus sur les réseaux sociaux, le single cumule désormais plus de 20 millions de streams sur les plateformes digitales.

Forte d’une notoriété grandissante en France et à l’international, Laurie Darmon publiait ainsi cet automne son troisième opus joliment intitulé La traversée du désir. À travers les 15 pistes du projet, elle rend un vibrant hommage aux élans féminins qui visent la liberté et l’affranchissement de toute pression sociale. En 2024, elle portera les couleurs de cet album savoureux au cours d’une tournée qui posera notamment ses valises en Amérique !

Laurie Darmon enflamme la piste de danse

Afin de poursuivre l’exploitation de son dernier opus, l’artiste mise sur le sensuel “Célibataire” aux accents latino, hymne lumineux au célibat et aux relations sans lendemain. Sur une mélodie enivrante, elle joue avec les mots pour évoquer malicieusement des allusions sexuelles : “Dimanche matin j’me réveille / Alice au parfum des merveilles / Odeur croissants café crème / Comment va ma bohémienne / J’lui souris et j’me tais / Il comprend vite et se fraie / Un chemin tout près de moi / On est mieux au septième qu’en bas”.

Dans le clip dévoilé, Laurie Darmon nous invite à la légèreté et au lâcher prise dans un bar. Face à son verre, l’artiste scande les mots de sa chanson, se laissant également aller à quelques pas de danse et mouvements de déhanché aux côtés de danseuses.

Visionnez “Célibataire”, le dernier clip de Laurie Darmon :