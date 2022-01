Montmartre, le portrait électro de la semaine !

Intéressons-nous à celui qui fera peut-être l’année 2022. aficia dresse son portrait électro de la semaine, et c’est à Montmartre que l’on s’intéresse !

Montmartre, comme ce célèbre quartier parisien qui fait toute la beauté de Paris ? Oui, c’est exactement ce que ses deux fondateurs initiaux, et parisiens dans le cœur, ont choisi comme nom de scène pour le présenter au grand public. Mais aujourd’hui seulement Hugo Lab (il a déjà écrit le tube “Nation” de Tibz, mais aussi pour Zaz, Jenifer, et on lui doit la production de l’album Aller Retour de Bon Entendeur) est à la tête du projet. Ce n’est pas donc quelqu’un qui vient de nulle part non plus…

Si le projet existe depuis quelques années maintenant, c’est dans le monde du remix qu’il se fait d’abord une certaine renommée. Son remix de “Is This Love” de Bob Marley (2014) compte 120 millions de streams. C’est son plus gros succès aujourd’hui. Mais il a ensuite enchaîné avec des remixes pour Asgeir, L’impératrice, London Grammar, The Kooks… Il a aussi publié l’excellent album Hope, lumineux tout simplement.

2022, l’année du succès pour Montmartre !

Après une longue période de silence, Montmartre revient avec ce qu’il sait faire de mieux : une good vibes qui plaît beaucoup en ce moment. Il promet “des remixes frais et un deuxième album de nouveaux sons sur le chemin”. En guise d’extraits, l’artiste a déjà offert les morceaux “Jardin d’hiver”, qui n’est autre qu’une version plus moderne d’Henri Salvador, “Le Sud” de Nino Ferrer ou plus récemment “Dernier domicile connu” dont nous devons l’original à François de Roubaix.

Ce n’est pas transcendant en soi, mais cette modernité est malgré tout efficace. On connaît les paroles. Inconsciemment, on sifflote et on se laisse embarquer par cette douce mélodie. Enfin, son équipe nous le confirme, la suite risque bien de nous plaire davantage ! Et un album est en finition…

Découvrez le tout dernier single de Montmartre :

