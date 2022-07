Ils s’appellent Boris Way, Mosimann, Bakermat, Willy William… et sont sans contexte les rois des remixes cet été 2022 ! aficia vous a concocté toute une panoplie de morceaux que nous n’avons pas fini d’entendre en boucle ces prochaines semaines !

Les Français précurseurs !

Ce n’est pas nouveau, les DJs adorent remixer à leur sauce des titres oubliés et que le public apprécie. Et à chaque fois (ou presque !), ça fonctionne ! Les gens sont captés par une mélodie qu’ils connaissent et le succès est au rendez-vous ! Dernièrement, Willy William l’a prouvé avec “Trompetta” où il reprend “Infinity” de Paul Walden (2008). Succès dans une bonne partie de l’Europe du Nord (Allemagne, Finlande, Belgique…). Même chose du côté de Soolking qui n’en finit plus de cartonner avec son « Suavemente » (120 millions de vues YouTube).

Mais la palme d’or revient sans doute à Boris Way, le producteur que tout le monde s’arrache a encore frappé. Après avoir revisité la B.O et de remixer “Trop beau” de Lomepal ou “Walking Away” de Craig David, il s’attaque à un autre titre redevenu classique en 2022 : “Running Up That Hill (A Deal With God)” de Kate Bush, alors qu’il figure dans la bande originale de la saison 4 de ‘Strangers Things’. Un coup de maître qui lui permet de taper le haut de l’affiche des charts (#3 Shazam France notamment). Les Trinix se sont aussi essayés à ce remix qui est à écouter ici.

Découvrez la version de “Running Up That Hill (A Deal With God)” par Boris Way :

Les DJs Français rois du monde

Mosimann que l’on retrouvait dernièrement à la production du dernier album à succès de Grand Corps Malade, publiera à la rentrée un nouveau long format très attendu. En guise d’amuse-bouche, il dévoilait récemment “Comment te dire adieu” de Françoise Hardy, pour nous faire danser cet été ! Quant à Colorblast qui a connu récemment de belles heures en radio avec son ‘rework‘ de Sting, il revient avec “Killer” (reprise de Seal). Un ‘rework‘ que l’on trouve presque… trop simple ! Ou alors est-ce l’artiste qui fait ça avec une trop belle fluidité ? En tout cas, ça marche malgré tout !

Découvrez le remix de Mosimann sur “Comment te dire adieu” :

Magenta (ex FAUVE) nous a conquis avec “Assez ?” et l’album Monogramme ensuite. Le revoilà de retour avec du neuf. Il se réapproprie le morceau “Mad World” des Tears For Fears (en feat avec Nikola) et dévoile le morceau “Etrange” . Une belle surprise ! Du côté de la worldmusic, Synapson est toujours là quand il faut. Il propose un ‘rework’ de “Watina” de Calypso Rose : “Avoir la voix de Calypso Rose dans votre ordinateur était un grand honneur. Paul et moi venons de différents univers musicaux, mais l’un des premiers univers qui nous a réunis était la musique provenant de racines africaines et d’Amérique du Sud”, avoue Alexandra des Synapson.

Enfin comment ne pas citer Montmarte (son portrait ici) qui incarne la french touch à merveille. Avec son dernier opus Souvenirs paru en début d’année, l’artiste reprenait les classiques du répertoire français comme “Le Sud de Nino Ferrer”, “L’amour à la plage” de Niagara ou “Pourquoi tu pars” de Jeanette. Un bel album pour cet été !

Don Diabo, Gabry Ponte présents !

Ils ne sont pas Français mais sont tout aussi proactifs côté remixes ! Gabry Ponte, le (nouveau) producteur italien très envié depuis 2-3 ans revisite un vieux classique de Basshunter (“DotA”) qui méritait bien une dose de rafraîchissement. Il propose “We Could Be Together”. Décidément, il ne finit plus de nous régaler !

Découvrez “We Could Be Together” de Gabry Ponte :

Son compatriote néerlandais Don Diablo se fait lui un nouveau kiff. Il dévoile un remix de cette collaboration avec Avicii et Zdar de Cassius (tous les deux nous ayant quittés) afin de recueillir des fonds pour la fondation Tim Bergling en mémoire d’Avicii. Le titre s’appelle “My Feelings For You” et il est en écoute juste ici. Enfin, Bakermat sort, quant à lui, un hymne pour l’été particulièrement réussi. Salif Keïta lui a donné l’opportunité de remixer son titre “Madan”. Il ajoute une guitare, des basses, quelques chœurs supplémentaires, son célèbre saxophone et un son électro house, et le tour est joué ! Coup de cœur assuré !

Découvrez “Madan” le nouveau single de Bakermat :

Icona Pop et Sofi Tukker pour terminer !

Les Suédoises Icona Pop, pourtant habituées des compos se font plaisir avec une reprise “Free” (feat. Ultra Naté) devenant “You’re Free”. Diablement efficace ! Mais elles ne sont pas seules à se battre dans cette catégorie. On retrouve Sofi Tukker (leur interview ici) avec “Summer in New-York” qui reprend subtilement Suzanne Vega’s avec son « Tom’s Diner ».

Vous avez désormais une jolie liste de remixes qui vous accompagneront sur la deuxième partie de l’été !

Découvrez “You’re Free” des Icona Pop :