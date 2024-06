Selug & $enar : le portrait rap de la semaine

Cette semaine, notre portrait rap met à l’honneur deux artistes : Selug & $enar. Un duo dissociable mais dont la complémentarité est évidente, petits princes de la new wave, on vous les présente.

Dans le rap, la new wave, on l’aime ou on ne l’aime pas, mais depuis l’année dernière, il est difficile de passer à côté de ses rookies. Flows digitalisés, irrévérence indépendante, prods sciemment déconstruites, direction artistique entre la punk et la cyber, le mouvement à soif. En pleine quête de ce qu’il est, il ne cesse de croître.

Pour autant, dans un bac à sable aussi mouvant, où les critiques puritaines fusent, ou les écoles s’affrontent, la prise au sérieux et la longévité se font encore rares. Ils ne sont que quelques élus à avoir émergé depuis deux trois ans environ (Luther, Rounhaa, H JeuneCrack, NeS, Houdi… pour ne citer qu’eux).

Parmi les aspirants de cette nouvelle génération de rappeurs, baignée dans les influences mais affamée de prouver, Selug et $enar se sont correctement imposés dans le milieu et incarnent parfaitement cette vague grandissante. On fait le focus.

Selug & $enar : leur CV

Apparus pour leurs premières fois en 2018, Selug & $enar sont deux artistes qui s’inscrivent rapidement dans la scène underground. Selug se distingue par la poésie de sa plume et les images qui en émanent, $enar, lui, dénote par le caractère incisif de ses flows/punchs. C’est un peu cliché, mais s’il fallait le résumer grossièrement, le duo s’illustre dans une forme de mélancolie violente.

Ce qui finira de convaincre leurs premiers auditeurs, au-delà de la qualité précoce de leurs premiers projets, c’est aussi l’ambiance musicales de leurs créations. Aussi bien à l’aise sur des prods épurées, classiques, tous deux surfent aisément (seul ou ensemble) sur des productions new wave, chargées de distorsions et de beats rapides.

C’est d’ailleurs là dedans que se forgera leur marque de fabrique. Une DA pop culture digitale (très présente dans leurs clips ndlr), une lucidité sombre sur le monde qui les entoure, des refrains entêtants, une ambition évidente, vous obtenez deux des rookies les plus remarqués de 2022 et 2023.

Parmi les titres que l’on retient et qui en ont amené plus d’un à les découvrir, « Le jour se lève » ; Leur Règlement freestyle ; ou encore « Leon » en featuring avec Luther.

Selug & $enar : leur actu

La dernière actualité des deux artistes, c’est bien entendu leur dernier projet, No Signal, sorti le 26 juin. 12 tires où le duo ne fait que confirmer ce dans quoi ils se démarquent. Plus que jamais plongés dans les rouages infernaux de la matrice, les deux rappeurs nous emmènent avec eux dans 21 minutes de pure maîtrise.

L’album demande encore sa digestion, mais il ne fait aucune doute qu’il nous accompagnera le temps de longues balades nocturnes durant l’été. Loin du stade des promesses, Selug et $enar sont désormais deux artistes dont l’aventure est à suivre de près.

Lucas Laberenne