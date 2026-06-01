Youv Dee, “Cheval de Troie” : retour calculé ou vraie reconquête ?

Signé au 92i, Youv Dee revient avec “Cheval de Troie”, un titre hybride entre rap et influences rock. Retour gagnant ou virage trop commercial ? Analyse d’un comeback très attendu.

Après une période d’expérimentations sonores et une relative discrétion, Youv Dee signe son grand retour. Désormais sous l’aile du 92i de Booba, le rappeur a dévoilé fin mai 2026 “Cheval de Troie”. Un titre qui marque une synthèse de son parcours, mais qui soulève aussi une question de taille : quelle direction le label compte-t-il donner à cet électron libre du rap français ?

Youv Dee : le retour du Gear 2 ?

Il faut dire que l’histoire de Youv Dee est celle d’une mutation permanente. Révélé avec l’Ordre Du Périph et ses projets solos marquants (Gear 2, Gear 3), il s’est imposé comme l’un des pionniers de la trap-metal en France. Fusionnant l’énergie du manga et l’agressivité d’un rap bien kické, celui des années 2016-2021.

Mais plus récemment, l’artiste avait pris un virage radical vers le rock et la pop, délaissant totalement le rap pour explorer ses influences plus « émo ». Avec Pas d’Accord ! en 2023, on sent l’épanouissement musical mais, il faut le dire aussi, nombre de ses auditeurs n’avaient pas suivi le mouvement.

Alors de retour en 2026, coup d’éclat, une signature sur le label de Booba. Ce comeback sous la bannière du 92i marque la fin d’une attente pour ses fans et le début d’un nouveau chapitre. Mais ce dernier soulève une question phare : sous quelle forme va-t-il revenir ?

Un nouveau titre, une transition réussie

©Youv Dee – Cheval de Troie (Clip officiel)

Eh bien la réponse ne s’est pas faite attendre. Le 21 mai 2026, l’artiste libère sur les plateformes son premier titre dans le label pirate : “Cheval de Troie”.

Aux premières écoutes, avec ce nouveau morceau , Youv Dee semble avoir trouvé son point d’équilibre. On est loin du chanteur « 100% rock » des derniers mois, mais on ne revient pas pour autant à la trap pure de 2017.

« Cheval de Troie » nous replonge dans cette forme hybride qu’il maîtrisait si bien autour de 2021 dans La vie de Luxe, un mélange d’émo-rap mélodieux et de punchlines surprenantes, quasi enfantines, signature de cet artiste irrévérencieux.

Le refrain avec BoJack Horseman fonctionne très bien et on sent une aura de revanche dans le texte. Visuellement et esthétiquement, Youv Dee reste fidèle à lui-même : une gestuelle unique, un style vestimentaire bien à lui et, surtout, cette capacité à rendre l’obscurité séduisante.

Un véritable « Cheval de Troie » ?

Pour autant, « Cheval de Troie » nous titille. Il pose une question fondamentale sur cette nouvelle alliance avec B2O : est-ce que Youv Dee est le « Cheval de Troie » qui va infiltrer le grand public et les charts en lissant son style ?

Certains pourraient craindre que le label cherche à brider sa créativité pour en faire un produit commercialement plus « acceptable ». À l’inverse, on peut imaginer que Youv Dee est celui qui infiltre le système. Imposant cet univers hybride à une échelle inédite.

Le 92i va-t-il lui laisser la liberté de repartir dans ses délires les plus expérimentaux, ou va-t-il devoir « survivre » en se pliant aux codes d’un label aux ambitions massives ?

On est curieux, et même un peu fébriles, de voir la suite de sa carrière. Mais une chose est sûre, ce retour est lancé. Nous sommes plus que jamais les yeux rivés sur le Monkey Dee Youv.

Youv Dee – Cheval de Troie :

Lucas Laberenne