Ogee : Le portrait POP de la semaine !

Ogee alias Océane est une des figures montantes de la pop française. Révélée en février 2021 avec son titre “La Favorite“, qui se cache derrière Ogee ? Réponse avec aficia !

Impossible d’être passé à côté de la tempête Ogee. Pour cause, l’artiste a participé à The Voice Kids et The Voice (2021). Une exposition qui l’a fait identifier auprès d’une cible moins connectée sur les réseaux sociaux. En vérité, c’est sur Tik Tok et Instagram, qu’Ogee séduit, conquis et inspire des milliers de personnes. Une créatrice de contenu qui vacille entre son art et ses multiples vidéos divertissantes. Un bon compromis, jamais évident à faire mais qui place Ogee comme une artiste crédible dans une industrie refoulant parfois ce type de profil.

De la conviction et de la motivation…

Ogee n’est pas à son premier coup d’essai. Passionnée de musique depuis son enfance, les mélodies ont bercé ses premiers pas… jusqu’à prendre conscience du potentiel de sa voix. L’artiste a d’abord commencé en chantant ses propres compositions en anglais, un premier aperçu de son univers. Les années sont passées, l’expérience aussi, et les bonnes rencontres sont arrivées.

Le chapitre E47 RECORDS

En février 2021, pour la Saint Valentin, on découvrait la tempête Ogee. Signée sous le label E47 RECORDS (Shy’m, Amaury Vassili, SKIP THE USE…). Encore peu médiatisée à cette époque, elle nous accordait une interview pour parler de son parcours, de son actualité et de ses envies. aficia a cru en son potentiel et a bien eu raison !

Quelques mois plus tard, l’artiste connaît son début d’ascension musicale grâce à “La Favorite“ un titre énergique s’exprimant comme un cri du cœur. Ce succès l’a amené à sortir son premier EP Prisme. Une vitrine pour positionner l’artiste dans cette industrie et donner la voie pour la suite… le tout en se mettant en images avec une direction artistique moderne, colorée et poussant les portes du sensuel sans tomber dans la provocation.

Découvrez le clip de “La Favorite“ :

On découvrait alors à la rentrée des titres comme “J’ai encore rêvé de toi“, “Toxic“ ou encore “Tout c’que j’veux“ qui ont fait naître son premier album Spectre en décembre.

Intime, sincère, Ogee se montre généreuse et n’a pas peur de se dévoiler en musique. L’amour comme fil conducteur, la douceur comme moteur, un ensemble qui plaît à une communauté toujours plus grande !

Pour résumer, n’attendez plus pour faire la rencontre d’une artiste qui n’a pas fini de nous surprendre.

Découvrez Spectre, l’album d’Ogee :