Tessae, le portrait pop de la semaine !

Cette semaine, aficia te présente le portrait de Tessae, l’artiste marseillaise qui promet de beaux et jolies jours à la musique française !

Exemple de ténacité et de passion, Tessae incarne l’image d’une jeune femme déterminée et animée par la musique. D’une enfance malmenée par la dynamique scolaire, la vie a fini par finalement lui dessiner un avenir plus lumineux dans l’industrie du disque. De vidéos postées sur Instagram comme une échappatoire, à la rencontre avec son manager Sofian, à monter sur la scène avec Booba du We Love Green en 2019, Tessae a vécu mille et une vies. Des épreuves aussi intenses qu’uniques qui lui servent aujourd’hui de thèmes pour composer et retranscrire ce qu’elle ressent.

Après un premier EP ‘TESSAE’, une mixtape ‘Saisons’ en 2021 portée par l’énorme carton du titre « Bling« , un livre « Frôler les murs » fin 2021 relatant dans les moindres détails à la fois son combat contre la phobie scolaire et son chemin pour atteindre son rêve : celui de devenir artiste.

Frôler les murs le livre de Teassae ©LaGrenade ©Lattes ©WagramLivres

Pour 2022… De nouvelles ambitions !

Tessae est actuellement en pleine préparation d’un premier album. Le premier extrait « Quelqu’un d’autre » a été mis en lumière lors d’un live sur la chaîne YouTube Colors. Le texte est assumé, la production rappelant celle de ses influences : Twenty One Pilots / Billie Eillish. Tessae semble avoir pris en confiance et nous montre désormais la direction artistique qu’elle souhaite prendre.

Il montre un travail plus poussé en termes de direction artistique et de composition/production. En 2022, on voudrait tous être dans la peau de Tessae…

Mon coup de coeur !

