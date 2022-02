Zamdane : le portrait rap de la semaine

À l’occasion de la sortie imminente de son nouvel album “Couleur de ma peine”, aficia vous propose de découvrir ou de redécouvrir Zamdane, rappeur indépendant et affamé…

La rédaction l’avait découvert en live lors d’une première partie de Jok’air à Toulouse en 2019. Capuché, sirop à la main, et sourire aux lèvres, c’est un rap énergique et rassembleur que nous avait livré le marseillais. Zamdane cumule aujourd’hui quatre projets, une réputation d’excellence en freestyles, ainsi qu’une ascension continue. De ses débuts avec son morceau Sinbad, à son passage Règlement, ou encore Grunt, l’artiste marseillais n’a cessé de développer son univers. À la croisée des styles, tant sur le plan sonore, d’écriture ou de poses, Zamdane libère un rap acharné aux influences internationales. Ego-trip, mélancolie, en français ou en arabe, la langue du python maîtrise son art. Zamdane possède une énergie contagieuse, une création qui ne demande qu’à être exprimée. Vibes aériennes ou tranchantes, il y en a pour tous les goûts.

“Affamé”

Un album par an dès 2018, voilà le savoureux programme que nous livre d’ailleurs l’artiste depuis son lancement dans la musique. Loin de l’hyper production dénuée de saveurs, le rappeur y développe depuis cinq ans une direction artistique originale. Polyvalent,lyriciste et passionné, Zamdane est à la veille d’un beau chemin. Le dernier extrait de son prochain album qui sortira le 25 février le confirme, la faim du rappeur est insatiable. Les sorties régulière, l’acharnement musical et clip est certains. La rédaction l’affirme, la suite s’annonce prometteuse. Cet album pourrait bien être celui de l’explosion…

Découvrez “Incomplet comme février”, le nouvel extrait du nouvel album de Zamdane :