L’Impératrice nous fait vibrer avec “Heartquake”

Le sextet parisien L’Impératrice vient de sortir son nouveau single “Heartquake” en collaboration avec l’artiste mexicano-américain Cuco. Ce morceau pétillant est à découvrir sur aficia.

Si vous ne connaissez pas encore le groupe phénomène l’Impératrice, foncez écouter leur dernier album paru en 2021, Taku Tsubo (dont l’excellent “Peur des filles”). Ambassadeurs de la French Touch parisienne, ils proposent des morceaux qui incitent à danser. Mais pas seulement. Des instrumentales qui groovent, oui, habillées de textes engagés et personnels.

T’as peur des filles (peur des filles)

Ah, si seulement c’étaient des gars

Peur des filles (peur des filles)

Elles préparent un sale coup, ça s’voit “Peur des filles” – L’Impératrice

Clip de “Peur des filles”

Les six têtes du groupe (cinq garçons et une fille) ont su se créer une aura qui dépassent les frontières de l’hexagone. Des USA au Danemark, en passant par le Mexique, la Pologne, ou encore l’Allemagne, ils ont fait danser le public sur plus d’une soixantaine de dates en 2022 lors de leur Taku Tsubi Tour, affichant complet. Parmi leurs shows les plus remarqués, on retrouve celui au Zénith de Paris ainsi que leur concert au mythique festival californien Coachella.

C’est d’ailleurs lors de cet événement qu’ils ont rencontré Cuco, avec lequel ils collaborent sur “Heartquake”. Auteur-compositeur-interprète, Cuco a su apprivoiser un large public grâce à un doux mélange d’indie rock, de bedroom pop et de R&B.

Un subtil mélange de soleil californien et de vibrations lumineuses

Dès les premières secondes du titre, on est séduit par le groove des synthés vintage, si caractéristiques du groupe français. Puis, entre une mélodie entêtante rejointe plus tard sur le pont par une ligne de basse funky. Sublimé par les voix de Flore Benguigui et Cuco, le tout crée une atmosphère détendue. Un subtil mélange de soleil californien et de vibrations lumineuses. Bref, un titre parfait pour se déhancher ou chiller sur la plage. À ajouter sans hésitation à votre playlist !

Et pour les chanceux.ses qui assisteront à des festivals cet été, voici ceux où le groupe est à l’affiche !

Découvrez le solaire “Heartquake” de L’Impératrice x Cuco