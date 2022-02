Les Victoires de la musique 2022 : le grand récap des interviews !

Cette année encore, la rédaction d’aficia était présente depuis la salle et les coulisses de la Seine Musicale, à l’occasion des 37ème Victoires de la Musique. Retour sur cette soirée musicale du vendredi 11 février 2022 où nous avons croisés quelques artistes nominés et récompensés…

Barbara Pravi, Chien Noir et L’impératrice en interview

aficia a pu poser quelques questions à 3 révélations nommées aux Victoires de la musique : Barbara Pravi, Chien Noir et L’impératrice !

Entre L’Impératrice qui aurait donné une victoire d’honneur à Catherine Ringer ou à Françoise Hardy, Chien Noir qui nous explique sa volonté de faire une prestation la plus « intime possible » et enfin Barbara Pravi qui nous dévoile l’endroit où elle va poser sa Victoires de la Révélation Féminine… On vous dit tout en seulement 3 minutes !

Hoshi en interview

Comme à chaque fois, Hoshi est passée dire un petit mot à aficia lors de sa sortie de scène aux Victoires de la musique après une prestation émouvante sur son titre “Fais-moi signe“. Confidences d’une artiste reconnaissante d’être nommée face à Juliette Armanet et Clara Luciani !

Clara Luciani en interview

Après Hoshi, c’est Clara Luciani qui nous a accordé quelques minutes de son temps dans les coulisses. Suite à ses deux victoires (Artiste Féminine de l’année & Album de l’année) et 1 mois avant de partir sur les routes pour sa tournée Respire Encore Tour nous, avons voulu savoir comment 2022 allait se préparer…

Myd en interview

Juste avant d’enflammer la scène des Victoires, nous avons interviewé Myd, seul représentant de la musique électronique nommé cette année. Réactions à chaud depuis sa loge !

Toujours plus de live !

À l’issu de cette 37ème édition des Victoires de la musique vécue depuis la salle et les coulisses, nous avons pu vous livrer un retour d’expérience complet, à lire juste ici.

Et en bonus, on vous invite à découvrir un petit aperçu, en vidéo cette fois, de la cérémonie !