Lisandro Cuxi joue les séducteurs avec “Elle me dit”

Lisandro Cuxi est de retour avec le premier extrait de son futur album. Sur aficia, écoutez “Elle me dit”.

À seulement 20 ans, Lisandro Cuxi a déjà un beau curriculum vitae, en ayant participé à ‘The Voice Kids’ et remporté ensuite la sixième saison de ‘The Voice’. En 2017, il y a eu un premier album intitulé Ma bonne étoile qui a peiné à atteindre les scores souhaités malgré le très bon accueil du premier extrait “Danser”.

Il remporte malgré tout le prix de la Révélation francophone de l’année aux NRJ Music Awards. Comme une belle parenthèse, il participe à ‘Destination Eurovision’ il y a deux ans avec le titre “Eva” que nous avions beaucoup apprécié. Et depuis : silence…

Lisandro : un artiste indépendant

Pour les fans qui suivent Lisandro Cuxi sur les réseaux sociaux, ils savaient pertinemment qu’il préparait la suite. L’artiste a quitté Mercury (Universal Music) pour publier un prochain album en tant qu’artiste indépendant. Avec sans doute une pleine liberté qu’il n’avait pas jusqu’ici, Lisandro Cuxi dévoilera pleinement un projet qui lui correspond à 100%. Un album forcément plus adulte artistiquement partant.

Il vient d’ailleurs de dévoiler le premier extrait, “Elle me dit” sur lequel il s’est entouré du parolier Malik Boufenara et du producteur Floyd Shakim. Mais visiblement, Lisandro est aussi à la prod’. Une première ! On retrouve ainsi sa patte urbaine et son flow unique. Lisandro montre que le RnB n’a pas perdu une ride et qu’on peut mêler la chanson à quelque chose de plus vaporeux. Grand séducteur qu’il est, Lisandro aborde l’amour avec un grand A. Le clip qui l’accompagne, donne une toute autre dimension à la chanson.

Découvrez le clip “Elle me dit” de Lisandro Cuxi :