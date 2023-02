Lombre exalte ses sentiments avec “Fête”

Plus de deux années après la parution de son dernier EP, Lombre officialise un retour tout en justesse avec le single “Fête”. C’est à découvrir sur aficia !

Depuis ses premières compositions dévoilées en 2017, Lombre a su façonner une identité artistique singulière, oscillant entre le rap, le spoken-word et la chanson française. Aussi prometteur en studio que sur scène, l’artiste nous avait laissé une très bonne impression sur son dernier EP en date intitulé La Lumière du noir. Ce projet dévoilé en 2020 donnait donc à apprécier des textes poétiques venant ponctuer une production moderne et des mélodies soignées.

Mais ce qui se révèle particulièrement touchant chez Lombre, c’est cette soif d’écrire sur la vie et son lot de joies et de tourments. Des chansons qui transcrivent les sensations vécues, l’artiste en dévoilera prochainement puisqu’il présentera son premier opus studio le 12 mai prochain ! Baptisé Ailleurs, ce projet réalisé aux côtés de Clément Libes (BigFlo et Oli) renfermera 12 pistes éclectiques qui évoqueront le rapport au temps qui passe, l’évasion, les rêves ou encore l’enfance et l’amour.

Lombre chante ses doutes

Avant de lever le voile sur le contenu intégral de ce premier opus qu’il présentera en live à La Maroquinerie le 23 mai prochain, Lombre nous propose d’en découvrir “Fête”, le premier extrait. Écrit après le confinement, ce titre résonne comme un exutoire des peines. Le rappeur-conteur scande ainsi férocement sa quête de liberté et de légèreté dans un monde ébranlé par des inégalités et des absurdités : “Je veux partir, loin de tout, loin de vous, qu’entre nous, après tout / Seulement vivre un bon coup, voir de l’amour partout / Est-ce que c’est trop demander ?”.

Concernant la mélodie, l’artiste mise sur une structure électronique rythmée et agrémentée d’arrangements organiques à l’instar de cordes et d’une batterie offrant un final explosif. Enfin, Lombre a levé le voile sur une mise en images sans fioritures. C’est ainsi que l’artiste se retrouve face à la caméra pour libérer aussi bien verbalement que physiquement ce qu’il a sur le cœur.

Visionnez “Fête”, le nouveau clip de Lombre :