London Grammar éblouissant avec “How Does It Feel”

C’est un coup de cœur que l’on vous partage. London Grammar nous captive avec “How Does It Feel” et c’est à découvrir sur aficia.

Plus que quelques semaines avant la sortie de Californian Soil du groupe britannique London Grammar. En attendant la date du 16 avril, il propose le titre “How Does It Feel”, sans doute l’une des pépites sur ce futur opus.

Grâce à ces sonorités pop et joyeuses, ce nouveau single procure un effet de bien-être. Et visiblement c’est un sentiment que London Grammar partage également : “Je me souviens me sentir si nerveuse à propos de ce morceau, mais chaque fois que je l’écoutait, je ne pouvais m’empêcher de l’aimer. Nous espérons que vous l’aimerez aussi” explique le groupe sur ses réseaux sociaux.

Découvrez “How Does It Feel” de London Grammar :