Top Albums de la semaine 16 : 47ter au sommet avec ‘Légende’

47ter arrive directement N°1 des ventes d’albums en France avec son nouveau cru Légende. aficia fait le point….

Le classement du SNEP prend en compte les ventes de la semaine du 16 au 22 avril 2021 compilant les données issues du téléchargement, du streaming et des ventes physiques.

47ter N°1 avec sa Légende…

Joli démarrage pour 47ter qui entre directement N°1 des ventes avec son nouvel album Légende qui affiche 8.800 copies vendues pour sa première semaine. La formation détrône ainsi SCH avec JVLIVS II qui passe à la seconde place avec 7.691 nouvelles ventes. Le Top 3 se complète avec London Grammar qui entre directement sur la troisième marche du podium avec son nouvel album Californian Soil.

Dans le reste du Top 10, notons l’entrée de Caballero & JeanJass avec le double album OSO / Hat Trick qui compte 5.878 fans pour sa première semaine. Un très bon cru que nous avions l’occasion de vous chroniquer et qui se classe 5ème. À la 7ème place on trouve The Offspring avec Let the Bad Times Roll, preuve que le groupe traverse les époques en rencontrant toujours autant le succès.

Gazo, de son côté, remonte de la 12ème à la 9ème place avec Drill FR. Par contre, Sadek avec Aimons-nous vivants, Les Enfoirés avec À côté de vous, Wejdene avec 16, Booba avec Ultra et Kekra avec son album éponyme quittent tous le Top 10 des albums les plus vendus.

POSITION ARTISTE ALBUM 1 47ter Légende – ÉCOUTER 2 SCH JVLIVS II – ÉCOUTER 3 London Grammar Californian Soil – ÉCOUTER 4 Naps Les mains faites pour l’or – ÉCOUTER 5 Caballero & JeanJass OSO / Hat Trick – ÉCOUTER 6 Djadja & Dinaz Spleen – ÉCOUTER 7 The Offspring Let the Bad Times Roll – ÉCOUTER 8 Grand Corps Malade Mesdames – ÉCOUTER 9 Gazo Drill FR – ÉCOUTER 10 SDM OCHO – ÉCOUTER