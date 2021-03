Quand la Belgique rencontre l’Italie le voyage s’annonce aussi harmonieux qu’explosif. C’est ce que propose Lous and the Yakuza avec le rappeur italien Sfera Ebbasta sur “Je ne sais pas”. À savourer sur aficia.

Nul besoin de grande présentation pour vous exposer Lous and the Yakuza. Après le succès de son titre “Dilemme” sorti en 2019, la jeune artiste belge a tracé sa route pour dévoiler en octobre 2020 son premier album Gore.

En plus de sa Belgique, de la France, c’est maintenant l’Italie qui fait d’elle une artiste fortement plébiscitée. Une sollicitation qui la mène à promouvoir sa musique sur un autre territoire, preuve que la musique de Lous and the Yakuza est touchante et universelle. Il faut dire qu’entre ses productions percutantes et ses textes aussi réaliste qu’intime, la jeune femme de 24 ans arrive à séduire de part sa sincérité et une authenticité assumée.

Pour prolonger le plaisir, c’est avec le célèbre rappeur italien Sfera Ebbesta qu’elle s’unit pour produire un nouveau titre nommé “Je ne sais pas”, symbole d’une alliance entre deux langues, deux pays si différents par la culture mais si proche par l’art.

Lous and the Yakuza x Sfera Ebbesta

Dès le début de la mise en images, Lous and the Yakuza nous embarque avec elle afin de franchir le pas d’une porte dont se dégage une mélodie mélancolique. Avec curiosité on plonge rapidement dans un scénario qui nous mène au cœur d’un salon ou l’on retrouve l’artiste belge et le rappeur italien.

En adéquation avec le décor, les deux protagonistes chantent à cœur ouvert leurs doutes sur la vie, l’amour, le succès… Les interprétations sont donc multiples pour laisser tout à chacun la liberté de discerner le sens dans lequel il pourra s’identifier. Une histoire flamboyante dont on aimerait bien connaître le prochain chapitre !

Découvrez « Je ne sais pas » de Lous and The Yakuza, Sfera Ebbasta et Shablo :