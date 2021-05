1 an après la sortie de son album éponyme Lubiana, Lubiana est de retour avec un tout nouveau titre parfaitement calibré pour la saison ! C’est à découvrir sur aficia.

Comment ne pas tomber sous le charme de Lubiana ? On l’avait découverte avec la douceur de “Self Love” porté par un instrument singulier : la kora et une voix qui côtoie les cieux et réchauffe les cœurs.

Désormais, Lubiana signe son grand retour avec « Mamy Nianga » pour faire du mois de mai, une période d’évasion et de bonheur.

La tête dans les nuages et pourtant…

Avec “Mamy Nianga”, qui prépare la sortie de son premier album à la rentrée, la chanteuse revient avec encore plus d’aisance, un sourire plus éclatant et des sonorités qui sont parsemées de couleurs et de chaleur. Bien que le titre évoque la personnalité de Lubiana, évoquant une personne avec “la tête dans les nuages et bien trop rêveuse”, elle reste tout de même un talent qui sait dompter les étoiles avec grâce.

Toujours accompagné de sa kora, Lubiana expose cette fois-ci une autre musicalité en y apportant un côté plus estival avec d’autres instruments qui rendent le titre efficace. Le rendu dégage son lot de good vibe et sa voix aussi singulière qu’aérienne nous enveloppe et nous apporte une sérénité déconcertante.

Quant à la mise en images, bien différente de ce qui avait été fait précédemment, elle montre l’évolution de l’artiste qui, plus que jamais, conquis un nouveau terrain tout en gardant auprès d’elle les valeurs d’amour, de partage et de bonheur.

Découvrez “Mamy Nianga”, le nouveau clip de Lubiana :