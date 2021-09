Depuis le 10 septembre, Beloved, le premier disque de Lubiana est disponible dans les bacs. Et aficia a pu poser quelques questions à la principale intéressée à ce sujet…

Beloved, c’est un album composé de 13 morceaux. Des titres en kora-voix en passant par des pistes à la production pop, Lubiana nous emmène dans son univers rempli de couleurs et de diversité.

Cet album, c’est tout simplement la suite de son EP Be, un projet qu’elle dévoilait au printemps 2020. Il sonne donc, sans surprise, comme une invitation au voyage tant les sonorités sont, à l’acceptation, et surtout, à l’amour, de soi et de l’autre.

À travers Beloved, Lubiana nous raconte ses doutes, ses peurs mais aussi sa détermination ou encore ses rêves. Afin d’en savoir encore plus sur les titres qui composent cet opus, Lubiana revient plus en détail sur certains d’entre eux…

Lubiana : le titre de Beloved qui…

Selon les périodes, les préférences peuvent variées. Mais actuellement, quel est le titre de cet album que tu apprécies le plus ?

Je les aime tous mais je pense que celui qui me touche le plus c’est “Beloved”. Il représente tout. C’est l’interlude, ça parle de ce dessin que j’ai reçu et qui a changé ma vie. “Beloved ” c’est ma rencontre avec moi, la vie, l’univers, une force plus grande que moi. Ça incarne tout l’album et tout mon message, le podcast… C’est vraiment la première pierre.

Y-a-il un titre qui a été plus intense à enregistrer ?

Il y a beaucoup de titres que j’ai écrit en pleurant, “Diarabi ” par exemple, c’est vraiment un titre pour lequel j’ai beaucoup pleuré. J’ai revu toutes ces années et difficultés. Je le dis, “Diarabi qu’est-ce qu’il ne va pas chez moi, je ne suis pas si forte, qu’est-ce qui fait que je mérite autant de peine. Pourquoi est-ce que je souffre autant ? ” Je ne veux pas dire ça dans un côté mélo-dramatique, mais quand j’étais seule aux États-Unis, que j’avais encore eu des échecs, il y a un moment ou psychologiquement quand tu as 22/23 ans, tu n’en peux plus, tu te demandes vraiment ce qui ne va pas. Donc en écrivant cette chanson j’ai repensé à tout ça, aux fois où j’ai appelé à l’aide, où je me suis sentie seule. Donc évidemment, “Diarabi ” a été particulièrement intense à enregistrer.

Après “Mamy Nianga ” ou encore “Take Me to Zion ” et d’autres, quel titre que tu souhaiterais sortir en single ?

Ce qui est chouette en sortant l’album, c’est que j’ai eu beaucoup de retour et que certains titres sont particulièrement ressortis. Tu ne sais jamais quand tu sors un album quel est le titre qui va toucher le plus. En tout cas, j’ai eu beaucoup de retour sur “Fighter ” alors je pense qu’il sera le prochain single. C’est vraiment un message d’espoir, un hymne à soi, à prendre sa force.

Quel est le dernier titre que tu as enregistré, celui qui a marqué la fin de la création de Beloved ?

Les titres kora voix. J’ai pioché dans 150-200 chansons et je savais que celles-ci allaient venir facilement, c’est quelque chose que je fais chez moi. “Diarabi ” par exemple, je l’ai entièrement arrangée, composée chez moi. J’ai juste ré-enregistré les voix au propre en studio mais tout était là. C’est les titres qui allaient être les plus agréables donc j’ai préféré commencé avec les titres plus dansants et finir avec “Take Me to Zion ” qui était super simple parce que tout ce qui est avec la kora l’est.

Et enfin, le titre que tu conseilles d’écouter en premier ?

On peut faire ce que l’on veut évidemment. Mais cet album a été construit comme un voyage, alors prendre un titre comme ça et l’écouter c’est un peu se couper du voyage. Je conseillerais quand même d’écouter dans l’ordre et donc de commencer par “Beloved ”…

