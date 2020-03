On a peut-être trouvé le son idéal pour chiller ces prochaines semaines… Major Lazer dégaine “Lay Your Head On Me” et c’est en écoute sur aficia.

Alors que son incroyable tube “Lean On” vient de franchir la barre symbolique des 4 milliards de streams à travers le monde, Major Lazer pense déjà à l’été prochain en proposant un nouveau titre.

Très prolifique ces derniers temps en publiant l’EP Soca Storm en tout début d’année mais aussi des remixes à la pelle, le groupe emmené par Diplo revient à ses premiers amour : la mixité musicale.

Le cocktail parfait

Si vous ne saviez pas quoi mettre dans vos oreilles ces prochaines semaines, nous avons peut-être le morceau idéal. Il s’appelle “Lay Your Head On Me” une succulente collaboration entre Major Lazer et Marcus Mumford du célèbre groupe Mumford & And Sons.

Si sur le papier le binôme donne envie, et bien, sachez que le résultat est tout aussi étonnant ! Major Lazer arrive parfaitement à mélanger sa musique électro/dancehall et la folk-rock du chanteur. Un parfait métissage qui donne envie d’aller s’aérer…

Découvrez “Lay Your Head On Me” de Major Lazer :