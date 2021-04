Clip “Kyoto” : Makoto San dévoile un nouveau ballet visuel et sonore

Le band marseillais Makoto San dévoile une nouvelle pastille musicale appelé “Kyoto”. Le clip est à découvrir sur aficia.

Non, Makoto San n’est pas une légende urbaine, il existe vraiment ! Nous soufflerons d’ailleurs très bientôt la première bougie de la sortie de Nara, premier EP du groupe marseillais. À l’intérieur, une très belle surprise : un mélange singulier d’instruments en bambous, mi-boisés, mi-synthétiques, associés à une musicalité traditionnelle et occidentale et à des sons plus électroniques et minimalistes très modernes. C’est la recette de Makoto San !

Un son toujours intact un an plus tard

Un an plus tard, le groupe est de retour. À défaut de pouvoir exceller son art sur scène, c’est en studio qu’il s’est enfermé pour fabriquer de nouvelles pépites.

Il continue de distiller une lointaine traversée onirique avec “Kyoto”, son nouveau morceau. Il raconte :“Kyoto est une rêverie solennelle et poétique. Des sons digitaux esquissent un paysage d’aurore sur lequel scintillent des gouttes de marimbas en bambou”. Et une fois de plus, nous sommes hypnotisés par ce ballet visuel et sonore…

Découvrez “Kyoto”, le nouveau clip de Makoto San :