Mamfredos et Philippe Katerine inaugurent le dancefloor avec “Roméo”

En prélude à la parution d’un nouvel EP, Mamfredos invite Philippe Katerine sur le vintage “Roméo” qui annonce la saison estivale. C’est à découvrir sur aficia !

Mamfredos écrit, compose, réalise, arrange et chante avec une assurance désarmante. En cultivant le goût d’une authenticité rare et d’un savoir-faire presque artisanal, l’artiste séduit par son registre d’orfèvre inimitable et aux antipodes des codes actuels. Elle a trouvé sa voix, arpentant depuis de nombreuses années déjà les studios d’enregistrement aux côtés de nombreux artistes. Et c’est en 2016 que la musicienne a fait le grand saut en solo à travers l’hypnotique Changement de saison, suivi de Le ça, en 2020.

Digne héritière d’une électro-pop exigeante, enrobée d’inspirations rétro-chic des années 80, Mamfredos prépare actuellement son premier opus solo. Un opus qui s’intitulera Bakara et qui paraîtra dans les bacs plus tard dans l’année. Mais avant de lever le voile sur ce disque, l’artiste dévoilera, comme il est d’usage, un nouvel EP le 24 mai prochain ! C’est de ce projet enrichi de 5 pistes et joliment baptisé Paillettes Discrètes que l’artiste extrait “Roméo”, un premier extrait empreint de légèreté.

Un tandem décalé

Que l’on se rassure, le “Roméo” (et Juliette) de Mamfredos ne s’achève pas tragiquement, bien au contraire. L’artiste annonce les festivités de la saison estivale grâce à une mélodie accrocheuse, sublimée de surcroît par l’emballement des cordes et des notes imparables jouées au synthé. Ambiance paillettes, boule à facettes et lâcher prise assurée. Aussi, les mots sont ciselés, interprétés par deux timbres singuliers qui trouvent une résonnance parfaite pour scander le rapprochement inéluctable de deux corps sur le dancefloor.

Ensemble, Mamfredos et Philippe Katerine livrent un hymne séduisant et entêtant. Afin de mettre en lumière ce texte, l’artiste a levé le voile sur une mise en images animée particulièrement créative. En effet, le rendez-vous est donné au ‘Roméo Night Club’ où Mamfredos sirote un cocktail avant de fouler la piste de danse, rejointe par Philippe Katerine.

Visionnez “Roméo”, le nouveau clip de Mamfredos :