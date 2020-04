Clip “Dans tes rêves” : Marie-Pierre Arthur en proie d’un scénario haletant

De retour dans les bacs avec Des feux pour voir, Marie-Pierre Arthur dévoile la mise en images du single “Dans tes rêves”. C’est à découvrir sur aficia !

Artiste de renom outre-Atlantique, Marie-Pierre Arthur lève le voile sur Des feux pour voir, son quatrième opus enrichi de huit nouvelles compositions éclectiques. En effet, l’artiste a tenu à sortir de sa zone de confort et ouvrir ce disque à davantage de collaborations pour un résultat particulièrement plaisant. Des sonorités rock, electro-pop et grunge se mêlent à merveille pour sublimer une écriture ciselée pleine de poésie.

Après avoir présenté “La guerre” et le lumineux “Tiens-moi mon cœur”, un hymne empreint d’amour dédié à la famille, Marie-Pierre Arthur enchaîne avec le cinglant “Dans tes rêves”. Ce nouveau single figure également à la tracklist de l’opus disponible depuis ce 17 avril.

Des esprits hantés

À l’instar des premiers extraits, “Dans tes rêves” mise sur une production rétro alléchante. Les arrangements se révèlent chaloupés et surprenants, entre les crissements et bourdonnements presque fantomatiques du synthé et une basse sous tension qui apporte des teintes de funk et de groove à la piste. Planante, la voix de Marie-Pierre Arthur scande tantôt en douceur, tantôt avec férocité un texte onirique qui évoque une relation toxique sous haute surveillance : “Tu peux courir où tu voudras / Tu sais que je te retrouverai / À l’abri des regards / Je t’achèverai”.

Afin de mettre en images ses mots, l’artiste a levé le voile sur un clip digne d’un court-métrage d’épouvante. Dans l’obscurité de son appartement, l’artiste, comme pour tromper l’ennui, espionne son voisinage. Témoin de scènes quotidiennes de la vie, Marie-Pierre Arthur va alors constater des chamboulements dans le comportement des individus. L’énervement prend le pas sur l’apaisement qui régnait en maître et une tension est alors palpable lorsque chaque silhouette à l’apparence monstrueuse du voisinage se dresse à la fenêtre. Et dans le noir, Marie-Pierre Arthur n’est pas seule… Est-ce le fruit de son imagination ou une réalité pour le moins inquiétante ?

Visionnez “Dans tes rêves”, le nouveau clip de Marie-Pierre Arthur :