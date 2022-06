Marius lève le voile sur les troubles alimentaires avec « Contrôle »

Le 2 juin, Marius nous dévoilait le clip de son nouveau titre engagé à l’occasion de la journée mondiale des TCA (Troubles des Conduites Alimentaires). Découvrez « Contrôle » sur aficia.

Le jeune lyonnais avait inauguré son nouveau titre le 12 mai lors de l’événement « Corps à Cœurs », organisé par Laurie Darmon. C’est en partageant la scène du Grand Rex avec Louane et Joyce Jonathan qu’il a pu évoquer le rapport au corps.

Un texte brut souligné par une voix empreinte de douceur, mais non moins puissante. Comme une main de fer dans un gant de velours, ardeur et douceur s’allient sur un air mélodieux. Un message fort, livré sans artifice, qui vient lever le voile sur le quotidien de contrôle et d’angoisse que causent les troubles alimentaires. Débordant d’intensité, le clip se veut lui aussi bouleversant sans pour autant en oublier un certain esthétisme.

Une simplicité qui vient contraster avec la tenue disproportionnée dans laquelle il peine à se mouvoir, au fil du temps de plus en plus encombrante, oppressante. Symbolisant l’emprisonnement psychologique, elle donne un ton véritablement incisif au clip. Petit à petit dissimulé, avalé par ses vêtements, il bataille en vain pour s’en débarrasser.

« Contrôle » devient finalement un cri de détresse. Une manière pour celui qui a été découvert en interprétant « Les chansons d’amour », à l’Eurovision France, de briser le tabou du trouble des conduites alimentaires, en criant à toutes les personnes souffrantes de ces troubles qu’elles ne sont pas seules.

Découvrez le clip « Contrôle » de Marius :