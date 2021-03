“Sérieux” : Maude nous embarque au cœur de ses pensées

Pour son retour, Maude propose “Sérieux”, un nouvel extrait de son EP à venir. C’est à découvrir sur aficia.

C’est en avril dernier que Maude faisait son retour, 3 ans après la sortie de “Looking For Peace”. Elle choisissait alors d’offrir à son public “Love Dies”, un titre marquant un réel tournant artistique dans sa carrière. Après ce single qui a pu en dérouter certains, l’artiste dévoilait en juillet dernier “Pas normal”, un titre qui venait confirmer le nouvel univers musical de la chanteuse, mystérieux et dark à la fois.

Suite à ces deux chansons, Maude annonçait alors l’arrivée d’un EP créé en totale auto-production. En effet, après deux albums, #HoldUp et Poparoïd, l’artiste décidait de privilégier un format plus court.

Plus ça va plus j’ai de questions, plus j’avance moins j’ai de passion. J’suis là, j’traîne, j’fais des rimes je m’abîme, j’en ai marre de sourire à chaque fois que j’sais plus quoi dire Maude

Depuis le premier extrait de ce futur projet, une année s’est écoulée mais Maude partage enfin la suite avec “Sérieux”, un titre qui nous plonge un peu plus dans sa bulle artistique qui cette fois, lui ressemble réellement. L’artiste reste fidèle aux sonorités pop tout en venant les combiner avec une touche electro apportée par Mosimann. Avec ce morceau, Maude nous embarque directement dans le tourbillon de ses pensées et se confie sur le regard qu’elle porte sur notre société troublée.

L’interprète de “Drinks Up” offre à son nouveau titre une mise en images vertigineuse réalisée par Anthony Ghnassia avec des plans tournés au drône par Pablo Sotes qui viennent accentuer l’atmosphère incertaine que dégage le texte.

Découvrez “Sérieux”, le nouveau clip de Maude :