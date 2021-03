Météo Mirage viennent de dévoiler le second extrait de leur prochain EP éponyme. Dénommé “Transforme”, ce titre à la pop aérienne, sublimé par un message d’amour unique, se présente comme un chant du cœur. Plongée colorée dans les larmes de l’acceptation, aficia te guide dans un doux voyage.

Morceau expérience, “Transforme” raconte la transition de Eve, transfemme de 23 ans et sœur de Max, chanteur du groupe. “J’ai voulu à travers ce morceau, lui dire toute mon admiration et rendre hommage à son parcours de combattante”. Aux côtés de La Comète Films pour la production, l’œuvre dévoile en lenteur et poésie le parcours de l’acceptation.

Par les mots protecteurs et admiratifs de son frère, par le choix de l’œil pleureur, par celui des plans proches et fixes, on comprend rapidement que “Transforme” est le témoins d’une quête personnelle. Météo Mirage et Comète films ont représenté la lente marche nécessaire à ce renouveau. L’auditeur se plaçant alors, sous le regard de celui qui apprend et découvre.

L’idée centrale du clip est de témoigner du sentiment progressif d’acceptation et d’ouverture qui caractérise la transition d’Eve La Comète Films : Jeanne FRENKEL / Cosme CASTRO

Les minutes passent, la musique, les images et le texte défilent, tous se dirigeant vers un aboutissement. Les larmes ont remonté le fil de leurs questions jusqu’à former un maquillage complet, la réalisation se conclut par un plan fixe à la transformation révélée.

Enfin, musicalement, nous sommes happés par une pop légère, aux scintillement aléatoires de rock. Les résonances et les voix maîtrisées du groupe portent une identité nuageuse habilement mixée.

Météo Mirage dévoile avec « Transforme » une autre part de sa sensibilité. L’EP à venir s’annonce plus que jamais personnel, aérien, en osmose entre notes et mots…

Découvrez “Transforme”, le nouveau clip de Météo Mirage :