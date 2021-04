À l’occasion de la sortie de leur EP éponyme du 30 avril, Max, membre du groupe Météo Mirage, nous a confié les coulisses de leur dernière création. Entre évasion et confirmation artistique, le groupe s’épanouit et rêve déjà de la suite. Interview exclusive signée aficia.

On les avait découvert en mars 2019, avec leur premier EP Pacifique. Max, Alexis, Noé, Léo et David sont désormais de retour, avec un second opus éponyme, Météo Mirage. Entre ces deux années, faites de rencontres et de concerts, le groupe s’est confirmé et a pris le temps de façonner sa nouvelle œuvre.

Enregistré au studio Saint-Germain à Paris, aux cotés d’Adrien Durand pour la réalisation, le groupe y libère cinq titres d’une pop planante. Fourmillant d’idées et de symboles, Max, chanteur du groupe, définit cet EP comme celui de tous les possibles. Jouant d’intuitions d’esthétisme, le groupe s’y est révélé..

Météo Mirage : l’interview…

Pour nos lecteurs qui ne connaîtraient pas le groupe, comment Météo Mirage se définit en quelques mots ?

Météo Mirage c’est un groupe qui aime s’amuser avec des atmosphères, qui aime faire voyager son public dans de vastes espaces épurés et colorés. C’est une pop atmosphérique aux contours intimes ou spontanés.

Ce 30 avril est sorti votre nouvel EP éponyme, réalisé par Adrien Durand, il comporte 5 titres. Avant toute analyse, comment vous définiriez cette nouvelle œuvre, ce nouveau projet ?

Cet EP est le premier dans lequel on s’affirme en tant que groupe. Nous avons avancé ensemble autour d’un même objectif, on a pleinement exploité cette créativité multiples et cohérente. On y aborde les changements, le renouveau, le désert. C’est un projet axé autour des émotions. Nous l’avons souhaité épuré, sincère et direct. Il est le fruit d’un long travail de recherches, de rigueur, mais aussi de création brute. Chacun de nous y a amené son regard et sa conception de la musique.

Quelles sont ses origines ?

Cela fait longtemps que l’on travaille dessus. La pandémie à décalé tout le planning de cet EP. Mais avec du recul, c’est aussi positif, cela nous a permis de le murir et de prendre du recul dessus. Ses origines sont celles des thématiques que j’ai cité précédemment. Météo Mirage est une envie d’exprimer ces thèmes en ayant comme point commun de vastes terrains.

Météo Mirage… L’EP et ses influences…

Quelles sont les intentions apportées dedans ? Est ce qu’il y a un fil rouge à y déceler ?

Ce fil rouge se situe dans cette notion d’espace. Dans des terrains de paysages physiques mais aussi de pensées. Cette ligne nous avons pu la construire grâce au travail d’Adrien Durand. Il nous a apporté ce cadre précis dans lequel on a pu définir une ligne musicale nette. Cet EP aborde la page blanche, les épreuves et ses réflexions. On est hyper content de ce rendu. On invite l’oreille à s’emparer de couleurs et univers aussi sonores qu’intérieurs.

On plante des décors et ensuite on va vers des choses qu’on ne connaît pas, en laissant l’instant opérer. Max de Météo Mirage

À son écoute, un élément marque : le projet est très poétique. Autant dans ses sonorités que ses textes. Comment est ce qu’on façonne une telle atmosphère musicale ? Comment on crée ce ressenti ?

Honnêtement, je dirai par l’exploration. Que ce soit pour les textures, les thématiques, les couleurs… on explore en permanence. On découvre notre musique sur l’instant et on lui donne une direction ensuite. C’est un travail de recherches musicales, littéraires, cinématographiques… Je pense que tout par d’une intention. On plante des décors et ensuite on va vers des choses qu’on ne connaît pas, en laissant l’instant opérer.

Nous avons cet avantage d’être cinq, d’être un groupe. Cela apporte des points de vues différents. Par exemple, il est arrivé que lorsque Alexis et moi composons un élément que le groupe l’amène complètement ailleurs. Il nous est arrivé de tout refaire. Il est difficile d’intellectualiser avec des mots ces processus de créations. Mais une chose est sûre, cet EP nous a permis de comprendre le plein potentiel du groupe. Nous sommes maintenant capables d’en exploiter toutes les magies.

Est ce qu’il y a eu des inspirations, influences autour de cet EP ?

Oui, bien sûr, il y en a forcément. On a pas mal écouté de projets de textures comme Tame Impala. Néanmoins, cet EP aura plus été influencé par le cinéma. On s’est immergé dans les grands espaces de Paris Texas, on a pensé aux évasions de Sergio Léone. Donc, au-delà de la musique, ce souci du vaste on l’a tout particulièrement retrouvé dans le septième art.

Le projet amène énormément de nuances, il fait cohabiter des sentiments très opposés. Max de Météo Mirage

Messages et perfectionnements…

Météo Mirage aborde beaucoup l’échec, un certain aspect inévitable de la vie et de ses tourments. Est ce qu’il y a une chose que vous avez voulu transmettre au travers de ce projet, un message à retenir ?

Je ne pense pas qu’on puisse avoir la prétention de vouloir porter un message bien défini. On a simplement essayé d’apporter au public un espace sonore de réflexions. Et je trouve que l’EP n’évoque pas que l’échec, ne se place pas dans une vague grise. Au contraire, je trouve qu’il est aussi porteur de beaucoup d’espoir. On y entend que la vie et ses instants sont aussi durs que précieux. Le projet amène énormément de nuances, il fait cohabiter des sentiments très opposés.

La rédaction a trouvé que le titre “Voyageur” se démarquait vraiment de cet EP, dans sa musicalité, dans son chant. Est ce que c’était voulu ? Comment a-t-il été construit, est ce un hasard qu’il conclut l’œuvre ?

Plus au moins à vrai dire. De base ce morceau était comme introduction sans parole, on l’a souhaité ultra cinématographique. Puis on a forgé dessus après l’avoir partagé à tous. Cela ne m’étonne pas qu’il se dégage à l’écoute, il a été très singulier au niveau de la composition. On le voit autant comme une intro qu’une conclusion, on a hésité avant de le placer. Je pense qu’il s’agit du morceau qui a été le plus travaillé une fois sorti du studio, des heures de boulot. Mais je trouve qu’il ferme bien l’EP, son aspect large et planant offre de nouvelles pensées, évasions, un peu comme une ouverture.

Il ne faut jamais croire que tout est fini. Max de Météo Mirage

Météo Mirage : bilan et avenir…

Niveau bilan, comment vous décririez votre musique, votre mentalité en tant qu’artistes entre vos deux projets. Entre Pacifique et donc le dernier Météo Mirage ?

Les deux se rejoignent sur un point, sur leur aspect viscéral. Les deux sont très accrochés à l’âme, à cette envie de découverte. Cependant, on note une énorme évolution bien sûr. On a fait un gros pas en avant. Désormais on a la capacité de produire un réel son de groupe, on a su se recentrer autour de ça. Notre premier projet était très naïf, on voulait y mettre toutes nos envies, il y avait moins de cohérence. Avec Météo Mirage on s’est mit des contraintes, 80% de live, une DA précise, un travail groupé à chaque fois.

On est vraiment content de cette évolution. On a avancé ensemble et ça présage que du bon pour la suite. C’est un truc qu’on va affirmer, on s’est vraiment trouvé je pense. Les solutions, la création brute, on en a les clefs maintenant. Encore un grand merci à Adrien qui nous a beaucoup aidé pour cela.

Est ce qu’il y a des scènes de prévues prochainement ? Un calendrier auquel s’accrocher ?

Malheureusement, on a reçu zéro news sur le sujet. On est en train de préparer les tournées d’appart au retour mi-printemps. C’est un concept de concert privé, directement chez le public qu’on avait développé au premier confinement. La scène nous manque fort. On a vraiment un ADN de scène, de live.

Cette énergie, le covid a tout changé. Notre première tournée interrompue, il a fallu rebondir. Rien n’est acquis, ce contexte rejoint la thématique de l’EP : des évènements sont parfois durs, mais on peut toujours s’adapter. Il ne faut jamais croire que tout est fini.

C’est déjà la fin de cette interview Météo Mirage, pour le mot de conclusion, parlons avenir. Des choses sont-elles prévues pour la suites, des envies particulières ?

Carrément ! On travaille déjà aux disques suivant. Le groupe articule des format lives, on invente. On profite de cet élan créatif. Notre valise est pleine de projets !