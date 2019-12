Clip “In the Afternoon” : MGMT lance parfaitement MGMT Records !

MGMT profite de la création de son propre label pour dévoiler le titre “In the Afternoon” et le clip qui l’accompagne. C’est à découvrir sur aficia !

Alors que son dernier album, Little Dark Age, a soufflé sa première bougie en février dernier, MGMT semble bel et bien en train de travailler sur son successeur. Même si nous n’avons pas beaucoup d’informations à ce sujet, nous savons qu’un deux titres sera dévoilé en mars prochain et qu’il sera disponible en édition limitée sur la boutique en ligne du groupe.

Cependant, cette sortie ne se fera pas chez Columbia Records mais bien sur le nouveau label créé par le groupe, MGMT Records. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, la face A, “In the Afternoon”, est déjà disponible et accompagnée de son clip !

DIY

Tout comme les différentes étapes de production de ces deux titres, la vidéo a été réalisée par le duo formé par Andrew VanWyngarden et Ben Goldwasser. Alors que le morceau est totalement dans la continuité musicale de Little Dark Age, la vidéo suit aussi cette virée psychédélique et mélancolique.

Un univers qui n’est pas sans rappeler celui du groupe légendaire The Cure… Une petite perle sonore et visuelle qui donne clairement envie de découvrir la suite !

Découvrez “In the Afternoon”, le nouveau clip de MGMT :