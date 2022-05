Mika compare l’attirance à un “Yo Yo”

Conjointement à son grand retour scénique, Mika amorce la parution d’un nouveau disque grâce à l’entraînant “Yo Yo”. C’est à découvrir sur aficia !

En 2022, l’inimitable Mika célèbre 15 ans d’une carrière à succès. Par sa fougue, sa créativité et son énergie, l’artiste a marqué durablement la scène musicale internationale comme en témoignent les nombreux tubes façonnant sa discographie à l’instar de “Grace Kelly”, “Relax, Take It Easy”, “We Are Golden” ou encore “Elle me dit”. Au-delà de sa carrière, l’artiste s’est illustré dans de nombreux exercices télévisuels, n’hésitant pas à mettre son expérience au service de talents en devenir dans les télécrochets ‘The Voice France’ et ‘X Factor’, en Italie, mais aussi à l’occasion de la sixième saison de l’émission canadienne ‘Star Académie’.

Trois années après la parution de My Name Is Michael Holbrook, un cinquième opus plus introspectif qui n’a pas rencontré le succès escompté, Mika pourrait bien créer la surprise dans les prochains mois. Désireux d’explorer de nouvelles directions artistiques, le chanteur enregistre actuellement deux nouveaux albums, l’un en français, l’autre en anglais, et signera également la bande originale d’un film. Mais pour l’heure, il opère un comeback aussi déroutant qu’intriguant avec le titre “Yo Yo”.

Découvrez la prestation de Mika lors de l’édition 2022 du concours ‘Eurovision’ :

Un retour festif

C’est sur une production électro-pop que mise Mika pour son grand retour. Parfaitement calibré pour les radios et les pistes de danse des clubs, ce nouveau single a été co-composé aux côtés du producteur Renaud Rebillaud, à l’origine de nombreux succès d’artistes français (Amir, Kendji Girac, Amel Bent, Maître Gims, Vitaa…). Cette collaboration apporte à “Yo Yo” une facette résolument moderne et entêtante.

Si la piste se révèle efficace à souhait, elle cultive néanmoins une part d’obscurité volontairement recherchée par son auteur qui voit en “Yo Yo” un exutoire des peines et des chagrins. En effet, le texte, quelque peu répétitif, évoque les remous au sein d’une relation amoureuse. Mika exprime son attirance pour un homme qui joue malicieusement avec ses sentiments. Un yo-yo relationnel aux antipodes de l’amour confort parfaitement illustré par Mika.

Écoutez “Yo Yo”, le nouveau single de Mika :