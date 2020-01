Association de légende entre Nicky Jam et Daddy Yankee qui dégainent le clip “Muévelo”. C’est à voir sur aficia.

20 ans après la fin du groupe Los Cangris, Nicky Jam et Daddy Yankee se retrouvent enfin pour une collaboration commune… Et pas n’importe laquelle puisqu’il s’agit de rythmer l’un des films événements de ce début d’année !

En effet, l’alliance entre les deux stars latinos résonne pour la bande originale du film ‘Bad Boys For Life” avec Will Smith à l’affiche et qui sera disponible dans les salles obscures françaises ce 22 janvier.

Le rythme de “Muévelo” devrait très rapidement vous faire danser… Et pour cause ! Ici, Nicky Jam et Daddy Yankee use d’un sample de “Here Comes the Hotstepper”, hit incontournable d’Ini Kamoze publié en 1994.

Quand au clip, la danse est présente, la sensualité aussi… C’est la chaleur latino qui s’impose ! Et si dans l’histoire la musique est interdite, il faut savoir que c’est toujours la musique qui gagne les combats !

Découvrez “Muévelo” de Nicky Jam et Daddy Yankee :