Noé Preszow délivre le titre “À nous”. Et c’est bouleversant !

Prêt à prendre votre dose de frissons et à prendre une claque ? Écoutez “À nous”, le premier single de Noé Preszow sur aficia.

Il y a eu Clara Luciani avec “La grenade”, Yseult avec “Corps” ou Tim Dup avec “Le visage de la nuit”, on vous présente désormais Noé Preszow (prononcé Prèchof). Un auteur compositeur et interprète venu tout droit de Bruxelles. Il s’agit de la dernière signature du label ‘Tôt ou Tard’ (Vianney, Foé, Shaka Ponk…). Un label qui commence à avoir un très joli catalogue d’artistes talentueux. Noé Preszow fait partie de tout ceux-là.

Noé Preszow débarque donc avec un premier single baptisé “À nous”, premier extrait d’un album à venir. Sur ce premier morceau, se mêle une pop délicate avec une poésie poignante et énigmatique. Car Noé aime les mots et la chanson française. Et alors que nous sommes au cœur d’une époque où l’on ne pense qu’à soi, il préfère unir nos forces en parlant du “nous” et surtout en faisant passer quelques messages : “A nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l’authentique” chante-t-il. Sa manière à lui d’aller de l’avant et de braver le désordre actuel…

Découvrez “À nous”, le premier single de Noé Preszow :