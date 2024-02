Noé Preszow livre son deuxième opus authentique ‘[prèchof]’

Le 16 février, Noé Preszow a dévoilé son deuxième chapitre discographique avec [prèchof]. aficia a écouté ce nouvel album pour vous !

Après son premier disque À nous proposé en avril 2021, Noé Preszow est de nouveau sur le devant de la scène en ce début d’année 2024. Le single éponyme et le titre “Que tout se danse” présents dans son premier album l’ont mené jusqu’aux Victoires de la Musique (catégorie Révélations 2021). Le Bruxellois nous propose treize morceaux incisifs et conscients, désenchantés et lucides, indociles et profonds.

Pour ouvrir ce nouveau projet, l’auteur-compositeur et interprète a choisi la chanson “L’intime et le monde”. Elle résume les émotions et les réflexions qui ont traversé le jeune artiste ces deux dernières années. À travers une rythmique dynamique, il nous emmène dans ces deux mondes étroitement liés. On y retrouve son écriture intime et cette énergie qui constituent ce nouvel album aussi sensible qu’électrique.

Un album intimiste

Le nom de son album et du single éponyme ne lui sont pas venus par hasard. [prèchof] est la déclinaison en phonétique de son patronyme. Le chanteur avait le besoin de clarifier définitivement la prononciation de son nom. Aussi, il voulait déverrouiller ce secret jusqu’ici enfermé à double tour autour de ses racines juives polonaises (il a également des origines grecques, moldaves et une de ses deux grands-mères est née en Palestine).

Noé Preszow met ses textes en conformité avec ses tourments et ses convictions. Intransigeant et alarmé, il aborde par exemple la montée de l’extrême droite à l’échelle européenne à travers le titre “Juste devant”. Poète et chanteur, l’artiste âgé de vingt-neuf ans nous fait voyager dans son univers fougueux et sincère.

Inès Fakche

