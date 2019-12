Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir livrer leur propres chansons de Noël. Alors que ce soit des reprises ou des chansons originales, voici un deuxième tour d’horizon sur ces artistes qui se risquent à reprendre le répertoire du Père Noël en 2019 sur aficia.

L’hiver est là, les décorations de Noël pointent leurs bouts de leur nez sur nos belles maisons et les fêtes de fin d’année n’ont jamais été aussi proches. L’occasion rêvée pour certains artistes de se frotter au répertoire de Noël, pourtant si loin de leurs habitudes. Certains artistes vont d’ailleurs vous surprendre dans cette deuxième liste, tout comme ont pu vous surprendre Robbie Williams, Liam Payne. Alors, on met de côté le célèbre “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et on s’offre une cure de modernité !

Little Mix

Il n’y a pas de raison que la jeune génération aussi n’ait pas droit à sa chanson de Noël. Le girlsband Little Mix, comptant plus de 45 millions de disques vendus depuis 2011 unit ses quatre voix pour n’en former qu’une sur “One I’ve Been Missing”. Joyeux, plein d’espoir. Little Mix réussit son pari !

Découvrez “One I’ve Been Missing” de Little Mix :

Jonas Brothers

Alors qu’ils caracolent en tête des charts dans le nombreux pays avec “Only Human”, les Jonas Brothers s’offrent une trêve hivernale avec “Like It’s Christmas”. “Mariah Carey a donné le feu vert au monde entier, la période des fêtes a commencée ! » ont-il écrit en légende. Jonas Brothers propose un titre rythmé et entêtant. À leur image !

Décopuvrez “Like It’s Christmas” de Jonas Brothers :

Lea Michelle

Surprise ! Lea Michelle découverte dans la série à succès “Glee” se saisit à son tour de la magie de Noël et nous fait fondre de plaisir avec “Christmas In New-York”, largement inspirée par ses souvenirs d’enfance : « Cet album est quelque chose que j’avais envie de faire depuis si longtemps” avoue-t-elle. Sans doute l’un des incontournables de cette année ! Son album onze titres est disponible depuis fin octobre.

Découvrez “Christmas in New-York” de Lea Michelle :

John Legend & Kelly Clarkson

On termine cette belle sélection avec un duo de charme. John Legend et Kelly Clarkson nous séduisent avec “Baby, It’s Cold Outside”, une chanson dans un registre bien plus jazzy que ce que les deux artistes proposent habituellement. Et c’est là où c’est intéressant ! John Legend a réédité son album de Noël paru l’année dernière et propose quelques inédits dont celui-ci. Un petit bijou pour les fêtes de fins d’années !

Décpouvrez Baby, It’s Cold Outside” de John Legend et Kelly Clarkson :

Rendez-vous dès demain pour un troisième article encore plus riche et encore plus surprenant sur ces artistes qui reprennent le répertoire de Noël en 2019 ! Au menu, Hyphen Hyphen ou encore Alessia Cara…