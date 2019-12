Bienvenue dans un dossier spécial Noël ! Comme chaque année, ils sont nombreux à vouloir livrer leur propres chansons de Noël. Alors que ce soit des reprises ou des chansons originales, voici un premier tour d’horizon sur ces artistes qui se risquent à reprendre le répertoire du Père Noël sur aficia.

L’hiver est là, les décorations de Noël ont fait leurs apparitions sur nos belles maisons et les fêtes de fin d’année n’ont jamais été aussi proches. L’occasion rêvée pour certains artistes de se frotter au répertoire de Noël, pourtant si loin de leurs habitudes. Certains artistes vont d’ailleurs vous surprendre dans cette première liste ! Alors, on met de côté le célèbre “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey et on s’offre une cure de modernité avec de beaux artistes…

Liam Payne

On commence avec Liam Payne, l’ex-One Direction à l’univers pop urbain si marqué qui offre ici une chanson pleine de tristesse et de mélancolie avec “All I Want (For Christmas)”. Il voulait se démarquer des autres en se débarrassant de nos problèmes. Le message est passé et c’est réussi ! Le chanteur vient de publier son premier album LP1 ce 6 décembre.

Découvrez “All I Want (For Christmas)” de Liam Payne :

Lauren Daigle

Dans un registre totalement éloigné que son prédécesseur, Lauren Daigle, découverte cette année aux yeux du grand public avec sa ballade puissante “You Say”, nous embarque dans un univers bien plus jazzy. Au piano, la chanteuse propose “The Christmas Song”. Là encore, Lauren Daigle propose un registre qui se fait rarement pour Noël. Idéal pour les grands repas en famille !

Découvrez “The Christmas Song” de Lauren Daigle :

Robbie Williams

Contrairement aux autres, la légende Robbie Williams opte lui pour un format bien plus long. En effet, l’interprète de “Feel” vient de publier un album de Noël du nom de The Christmas Present avec comme single de présentation le titre “Time For Change”. Étrange de la part de Robbie Williams ? Pas totalement : “Noël est devenu une priorité depuis la naissance de mes enfants. Donc c’est un projet différent, mais excitant”, déclare-t-il pour nos confrères de Paris Match.

Découvrez “Time For Change” de Robbie Williams :

Kelly Rowland

On clôt ses premières présentations avec Kelly Rowland. Plutôt (très) discrète ces dernières années, la chanteuse âgée aujourd’hui de 38 ans a dévoilé ce 30 novembre son film ‘Joyeux Noël de Liddle’. Une chanson dans l’esprit de Noël a donc été dévoilée pour l’accompagner, “Love You More At Christmas Time”. Plus rythmé, plus pop, Kelly Rowland nous séduit.

Découvrez “Love You More at Christmas Time” de Kelly Rowland :

Rendez-vous dès demain pour un deuxième volet spécial Noël encore plus riche et encore plus surprenant sur ces artistes qui reprennent le répertoire de Noël en 2019 ! Au menu, Jonas Brothers ou encore John Legend…