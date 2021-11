NRJ Music Awards 2021 : 5 infos incontournables !

La cérémonie des Nrj Music Awards a été annoncée pour ce 20 novembre ! Les stars feront leur grand retour à Cannes pour une soirée qui s’annonce surprenante… aficia t’en dit plus sur cette 23ème édition.

Le temps avance et le stress de la 23ème cérémonie des NRJ Music Awards se fait ressentir du côté des artistes et de leur communauté. Ce 20 novembre, les plus grandes stars de la scène française et internationale viendront sur le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes pour une cérémonie d’exception !

Mais que faut-il savoir sur cette soirée ? La réponse, juste en dessous !

1. Les votes sont ouverts !

Depuis le 11 octobre et jusqu’au 19 novembre, les votes sont ouverts au public sur le site nrj.fr. L’occasion pour les fans de montrer leur soutien et de voter pour leurs artistes favoris.

Ne tardez plus, cette année, la concurrence est rude et la récompense est unique !

2. Plus de 70 artistes nominés dans 13 catégories

Pour cette 23ème édition, les NRJ Music Awards ont reconnu le mérite et le talent de plus de 70 artistes. Dans les 13 catégories en compétition, NRJ a valorisé l’éclectisme des styles et le mérite de ces artistes qui ont su répondre présents et continuer à propager leur art malgré la période compliquée.

Des catégories parfois surchargées, allant jusqu’à 10 nominées pour les catégories ‘Artiste Masculin Francophone de l’Année’ et ‘Clip de l’Année’. Il est parfois très difficile de faire un choix !

On retrouve également dans la liste des nominés des habitués d’aficia comme Cephaz, Hervé, La Zarra, Hoshi, Amir, Jérémy Frérot ou encore Ofenbach…

Découvrez la liste complète des nominés dans les 13 catégories en compétitions :

ARTISTE FÉMININE FRANCOPHONE DE L’ANNÉE Amel Bent

Clara Luciani

Eva

Hoshi

Juliette Armanet

Louane

Wejdene

Yseult

ARTISTE MASCULIN FRANCOPHONE DE L’ANNÉE Gims

Grand Corps Malade

Hatik

Jérémy Frerot

Keen’V

Kendji Girac

Soprano

Tayc

Vianney

Dadju

RÉVÉLATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE Angelcy

Céphaz

Hervé

La Zarra

Naps

WeRe VaNa

GROUPE / DUO FRANCOPHONE DE L’ANNÉE Therapie Taxi

Vitaa & Slimane

13 Organisé

Indochine

Polo & Pan

COLLABORATION FRANCOPHONE DE L’ANNÉE

ARTISTE FÉMININE INTERNATIONALE DE L’ANNÉE Dua Lipa

Doja Cat

Camila Cabello

Billie Eilish

Ava Max

Sia

Shakira

ARTISTE MASCULIN INTERNATIONAL DE L’ANNÉE The Weeknd

Tom Gregory

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lil Nas X

Shawn Mendes

RÉVÉLATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE Justin Wellington

Olivia Rodrigo

The Kid Laroi

Bad Bunny

Duncan Laurence

Faouzia

GROUPE / DUO INTERNATIONAL DE L’ANNÉE Maroon 5

Silk Sonic

Coldplay

Imagine Dragons

Måneskin

COLLABORATION INTERNATIONALE DE L’ANNÉE

CHANSON INTERNATIONALE DE L’ANNÉE

CLIP DE L’ANNÉE

DJ DE L’ANNÉE Ofenbach

Robin Schulz

David Guetta

DJ Snake

Kungs

Martin Garrix

3. Un retour au Palais des Festivals pour cette 23ème édition…

Après une 22ème édition en direct de la Seine Musicale qui avait été ouverte par une prestation remarquée de GIMS, il est grand temps de retrouver les bonnes vieilles habitudes. Pour cette 23ème édition, TF1 programmera à nouveau la cérémonie des NRJ Music Awards au Palais des Festivals de Cannes.

Red Carpet, PhotoCall, invités d’exceptions, prestations incroyables et tenues flamboyantes, les artistes ne prennent pas cette soirée à la légère. Il faut dire que plus les années passent, et plus la renommée de la cérémonie se fait ressentir vis-à-vis de la concurrence dans l’industrie du disque.

Qui se fera remarquer par sa tenue de gala ? Qui préparera une performance de haut vol ? Qui seront les invités surprises de cette année : Dua Lipa, Justin Bieber, Ava Max, Ed Sheeran ? Pour le savoir, il faudra attendre le 20 novembre et rester connecté tous les jours pour savoir quels sont les artistes qui confirment leur présence.

4. Les premiers invités des #NMA2021 sont arrivés…

Le 20 novembre prochain, le tapis rouge du Palais des Festivals de Cannes verra les artistes suivants : Imagines Dragons, Angèle, Amir, Soprano, Amel Bent, Louane, Grand Corps Malade, Tayc, Hatik, Dadju, Jéremy Frérot ou encore Clara Luciani sans oublier, Kendji Girac.

Et ce ne sont que les premières confirmations…

