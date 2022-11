NRJ Music Awards 2022 : les pronostics de la rédaction !

À moins d’une semaine de la grande cérémonie des NRJ Music Awards, la rédaction d’aficia lève le voile sur les artistes qui pourraient rafler les trophées.

Dans une poignée de jours, la 24ème édition des NRJ Music Awards fera vibrer le Palais des Festivals et des Congrès de Cannes. Comme à l’accoutumée, ce grand rendez-vous musical incontournable sera diffusé en direct, sur TF1, à 21h10. Cette soirée réserve de nombreuses surprises et des invités prestigieux ont déjà confirmé leur présence. Slimane, Stomae, Lizzo, Angèle, Ava Max, Clara Luciani, Robbie Williams, Izïa, Damso, Aya Nakamura, Amir, Soolking, Gayle ou encore Juliette Armanet fouleront ainsi le tapis rouge !

Concernant les nominations, David Guetta peut se targuer d’être le plus nommé cette année en figurant 7 fois dans les propositions. La superstar est suivie par Orelsan nommé à 5 reprises puis par Camila Cabello et Ed Sheeran tous deux nommés 4 fois. aficia s’est prêté au jeu des pronostics. Rendez-vous le 18 novembre pour découvrir le palmarès complet !

Artiste féminine francophone de l’année

Les nommées : Aya Nakamura, Amel Bent, Angèle, Camélia Jordana, Clara Luciani, Juliette Armanet, Izïa

Les artistes féminines prétendant au titre proposent des univers artistiques très différents et fédérant des publics variés. Si la popularité d’Aya Nakamura pourrait créer la surprise tandis que la justesse de Clara Luciani serait méritante, il y a fort à parier que ce soit Angèle qui remporte le trophée. En effet, la belge poursuit sa fulgurante ascension avec Nonante-Cinq, un deuxième disque studio très remarqué. Sur scène, la belge ne lésine pas non plus sur la créativité. Une personnalité en somme attachante qui pourrait donc bien faire la différence.

Artiste masculin francophone de l’année

Les nommés : Amir, Keen’V, Kendji Girac, M. Pokora, Orelsan, Slimane, Soprano, Stromae, Tayc

Lors des compétitions télévisuelles, Amir est souvent parvenu à s’imposer grâce à la mobilisation de ses fans comme en témoignent notamment les trois trophées remportés lors de La Chanson de l’année en 2017, 2019 et 2022. De son côté, M. Pokora est coutumier des récompenses aux NRJ Music Awards puisqu’il a déjà décroché 14 trophées depuis 2006. Est-ce qu’il remportera ce 15ème prix tant convoité ? Ce n’est pas impossible mais nous misons de notre côté sur Orelsan dont le succès et le capital sympathie ne faiblissent pas. Son dernier disque baptisé Civilisation cumule déjà plus de 600 000 exemplaires écoulés.

Révélation francophone de l’année

Les nommés : Adé, Adèle Castillon, Lujipeka, Mentissa, Pierre de Maere, Yanns

Tous mériteraient de remporter le trophée. Adé a incontestablement rythmé notre été avec son tube entêtant “Tout savoir” et Mentissa a confirmé une sensibilité artistique touchante, notamment à travers l’intense “Et Bam”. Mais le choix du public pourrait bien se porter sur Pierre de Maere. Celui qui prépare actuellement son premier album studio est très attendu, véritable étoile montante sur la scène musicale pop. Le jeune artiste est même parvenu à se hisser dans le top 10 des ventes de singles avec “Un jour je marierai un ange”.

Groupe / Duo francophone de l’année

Les nommés : 47TER, Big Flo & Oli, Indochine, Louise Attaque, Terrenoire

Le match risque d’être très serré dans cette catégorie ! Depuis plusieurs décennies, Indochine a su s’inscrire durablement dans le cœur du public français. Et ce n’est pas son Central Tour triomphal donné dans les stades qui infirmera nos dires. Le groupe emmené par Nicola Sirkis pourrait donc créer l’événement. Mais en considérant le profil des votants, les toulousains Big Flo & Oli ont également leur chance. Sur le devant de la scène avec leur disque Les autres c’est nous et le clip délirant dévoilé pour “Coup de vieux”, les futurs coachs de The Voice sont des adversaires redoutables.

Collaboration francophone de l’année

Les nommés : Angèle & Damso, Big Flo & Oli & Julien Doré, Dadju & Ronisia, Orelsan & Skread, Soprano & Gradur, Zeg P & Hamza & Sch

La collaboration détonante entre Angèle et Damso avec “Démons” pourrait être récompensée d’un NRJ Music Awards ce samedi 18 novembre mais en misant sur une nostalgie réconfortante, Big Flo & Oli accompagnés de Julien Doré marquent incontestablement des points. Leur union sur “Coup de vieux” se révèle rafraîchissant dans la morosité ambiante actuelle. Notre pronostic se porte ainsi sur ces trois personnalités de surcroît très appréciées par le public.

Visionnez le clip de “Coup de vieux” :

Artiste féminine internationale de l’année

Les nommées : Adele, Anitta, Ava Max, Beyoncé, Camila Cabello, Lady Gaga, Lizzo, Shakira

Comme à l’accoutumée, cette catégorie rassemble les plus grandes divas et popstars mondiales. Cependant, certaines d’entre elles ont essentiellement sorti un seul hit cette année (Lady Gaga, Shakira et Camila Cabello) et ne devraient pas l’emporter. Ava Max, quant à elle, n’a pas encore l’impact de ses consœurs, bien que les radios diffusent chacun de ses titres. Anita a cartonné avec “Envolver” mais il s’agit plus de viralité. C’est logiquement Adele qui devrait s’imposer, tant le capital sympathie de l’artiste est fort. Mais elle devrait se méfier de Lizzo et de Beyoncé en outsider. Toutes deux ont sorti des albums d’une grande qualité qui ont accouché de grands hits, respectivement “About Dawn Time” et “CUFF IT”.

Artiste masculin international de l’année

Les nommés : David Guetta, Ed Sheeran, Farruko, Harry Styles, Lil Nas X, The Weeknd

Là aussi, Ed Sheeran n’a pas été très présent cette année, à l’exception d’une pléthore de collaborations. Lil Nas X était sur la fin de l’exploitation de son album MONTERO. Farruko, quant à lui, a cartonné en radio avec “Pepas”, certes multi-diffusé, mais peut-être déjà oublié. La bataille va se jouer entre The Weeknd et Harry Styles mais c’est évidemment ce dernier qui devrait rapporter la statuette au Royaume-Uni. Son album Harry’s House et le single “As It Was” ont marqué l’année par leur longévité et leur succès sans faille. Il devrait être le titre le plus vendu de l’année à l’échelle mondiale et culmine au dessus du 1.5 milliards de streams sur Spotify.

Révélation internationale de l’année

Les nommés : Burna Boy, Dermot Kennedy, Gayle, Rema, Rosalía, Sofia Carson, Yungblud

La catégorie Révélation internationale de l’année dispose certes de beaux noms mais ne devrait pas susciter de grandes batailles. Les succès de Rema, Burna Boy et Sofia Carson sont bien trop récents pour être plébiscités. Nous voudrions que Yungblud remporte la statuette car son son punk-rock fait de plus en plus parlé de lui. Son titre “Tissues” bénéficie d’importantes rotations. Mais c’est évidemment Rosalía qui remportera à coup sûr cette catégorie. Son duo avec The Weeknd sur “La Fama” ainsi que l’album MOTOMAMI ont marqué l’industrie de par son originalité. Enfin, son single “Despecha” est depuis 5 semaines le plus diffusé en radio.

Groupe / Duo international de l’année

Les nommés : Black Eyed Peas, Blackpink, Coldplay, Imagine Dragons, Måneskin, Muse, OneRepublic

Voici sans doute l’une des catégories les plus serrées. Exit cependant Muse et Black Eyed Peas qui ont eu un succès limité par rapport aux autres formations. OneRepublic détient certes un énorme tube avec “I Ain’t Worried” mais ca ne devrait pas suffire. Coldplay a également eu un gros succès avec le disque Music To The Spheres mais les Imagine Dragons ont fait mieux. Omniprésent cette année, leur double-album Mercury Act I & II devrait être l’un des albums internationaux les plus vendus en France cette année. Peut-être aussi que Blackpink va l’emporter grâce à leur incroyable fanbase mais leur impact en France est quand même limité. L’histoire d’amour avec la France que mène Måneskin devrait leur assurer la victoire. Ils sont omniprésents en radios et leur tournée est sold-out.

Découvrez “The Loneliest” de Måneskin :

Collaboration internationale de l’année

Les nommés : Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta, Camila Cabello & Ed Sheeran, Elton John & Britney Spears, Fireboy DML & Ed Sheeran, Rema & Selena Gomez, Rosalía & The Weeknd

Nous croyons peu en la victoire de Rema ou Fireboy DML. La France n’est pas encore prête à récompenser l’afromusic. Elton John a servi un “Hold Me Closer” un peu fade comparé à sa collaboration avec Dua Lipa. Le succès franco-français des Black Eyed Peas devrait peut-être leur ouvrir les portes du sacre, sans grande conviction. Dans cette catégorie, Ed Sheeran devrait obtenir sa seule récompense de l’année aux NRJ Music Awards, aux côtés de Camila Cabello sur “Bam Bam”. Le morceau a été un véritable tube de l’été comme on en a plus souvent. Il a marqué l’année par sa longévité.

Chanson internationale de l’année

Les nommés : Anitta, Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta, Camila Cabello & Ed Sheeran, David Guetta & Bebe Rexha, Gayle, Harry Styles, Imagine Dragons, Rema

Ici, inutile de débattre. Harry Styles sera le vainqueur incontestable de l’année sur “As It Was”. Le morceau figure encore dans le top 5 des titres les plus streamés au monde. Il a eu un impact massif sur l’industrie. Notons quand même qu’un petit outsider pourrait pointer le bout de son nez à travers la personne de David Guetta. Sa reprise de “Blue” de Eiffel 65, renommée “I’m Good (Blue)” a eu un succès instantané et est dans toutes les oreilles.

Clip francophone de l’année

Les nommés : Adé, Angèle & Damso, Big Flo & Oli & Julien Doré, Orelsan, Stromae & Camila Cabello, Vald & Orelsan

Tourné en une seule prise, le clip de “Coup de vieux” de Big Flo & Oli est créatif sur de nombreux aspects. Julien Doré a participé au tournage du clip par surprise. Aussi, les images, spontanées, rassemblent de nombreux clins d’œil qui en font un clip original et abouti. Nul doute qu’il ait été apprécié du grand public qui l’a rapidement placé dans les tendances sur la plateforme YouTube. Doublement nommé dans cette même catégorie, Orelsan a incontestablement placé la barre haute avec la mise en images du titre “La Quête” réalisée en partie en pâte à modeler. Le clip illustre avec brio les mots contés par l’artiste, un brin nostalgique. La décision du public devrait naturellement se porter sur l’un de ces deux clips.

Visionnez le clip de “La Quête” :

DJ de l’année

Les nommés : Boris Way, Calvin Harris, David Guetta, Feder, Kungs, Ofenbach, The Avener

Cette affiche exclusivement masculine recèle de nombreux succès estivaux. À commencer par Boris Way qui a véritablement conquis le public avec son remix de l’incontournable “Running Up That Hill” de Kate Bush. David Guetta, aussi, a fait bouger les foules, aux côtes de Bebe Rexha, sur “I’m Good (Blue)”. De retour avec un deuxième disque intitulé Club Azur au printemps dernier. De son jeune âge, Kungs continue d’innover et de surprendre l’auditoire. Il s’affirme comme l’un piliers de la musique électronique et devrait être récompensé au cours de la cérémonie des NRJ Music Awards.

Clip international de l’année

Les nommés : Black Eyed Peas & Shakira & David Guetta, Blackpink, Coldplay & Selena Gomez, Harry Styles, Lewis Capaldi, Lizzo

Cet été, le phénomène Blackpink a, sans surprise, crevé l’écran à l’occasion de son grand retour avec l’étourdissant “Pink Venom” dont le clip propose une performance artistique qualitative déjà visionnée plus de 425 millions de fois sur YouTube. Néanmoins, il est peu probable que les coréennes détrônent le britannique Harry Styles qui enchaîne brillamment les succès solo. Remarqué pour ses looks grandioses, le chanteur brille par son aisance à concevoir des tubes. Le titre “As It Was” profite de très nombreuses diffusions sur les ondes nationales et mise sur un clip coloré et énergique qui devrait convaincre les votants.

Visionnez le clip d’“As It Was” :

Social Hit

Les nommés : Alonzo feat. Ninho & Naps, Central Cee, CKay, DJ Kayz feat. Naza & Keblack, Elley Duhé, Jason Derulo x Duke & Jones x Louis Theroux x Amelia Dimz, Pascal Letoublon feat. Leony, Sofia Reyes feat. Jason Derulo & De La Ghetto, Soolking & Niska

C’est certainement la catégorie qui devrait réserver le plus de surprises. Pour effectuer un pronostic, un tour sur la toile s’impose ! Tous les titres proposés ont été viraux sur les réseaux sociaux mais nous pourrions imaginer que Jason Derulo, Duke & Jones, Louis Theroux et Amelia Dimz remportent le trophée tant “Jiggle Jiggle” a eu une résonnance mondiale, repris dans de très nombreuses vidéos.

Reprise / Adaptation

Les nommés : Black M, Boris Way, David Guetta & Bebe Rexha, Nicki Minaj, Soolking, Sound of Legend, Yungblud

Boris Way pourrait bien surfer sur le succès de la série Stranger Things qui a permis à “Running Up That Hill” de trouver un nouvel écho auprès du public, plus de 35 ans après sa sortie originale. Le DJ a quant à lui dévoilé une adaptation moderne et léchée. Le succès est au rendez-vous. Mais la concurrence est rude puisque Soolking a également le potentiel pour remporter le trophée. Il a largement défendu sa chanson “Suavemente” qui s’impose comme l’un des tubes de l’année 2022.

Tournée francophone

Les nommés : Clara Luciani, Grand Corps Malade, Indochine, Julien Doré, Juliette Armanet, Orelsan, Soprano

Si Julien Doré a conquis les foules sur sa dernière tournée bien ficelée et très travaillée, Clara Luciani a su nous embarquer dans son univers pétillant et énergique taillé pour la scène. Orelsan, Soprano, Juliette Armanet et Grand Corps Malade n’ont pas démérité non plus, loin de là. Mais pour la scénographie imaginant une scène centrale, le final explosif, la célébration d’une carrière ponctuée de tubes et le partage avec le public, nos intuitions se portent sur Indochine qui pourrait donc décrocher un nouvel NRJ Music Awards après s’être vu décerné un prix d’honneur en 2020.