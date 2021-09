Clip “Mamour” : la nouvelle ballade enchantée d’Odezenne

En pleine préparation de son prochain album, le groupe Odezenne est de retour avec “Mamour”, un clip à voir avec aficia.

La poésie si envoutante d’Odezenne fera son comeback l’année prochaine. En effet, le 7 janvier 2022, le groupe français originaire de Bordeaux sortira 1200 mètres en tout, un nouvel album tout neuf. Pour accompagner cette sortie, les musiciens entameront une tournée dans l’Hexagone dès février, avec quelques dates européennes également.

En attendant, Odezenne a déjà dévoilé quelques perles du projet, et c’est désormais le clip de “Mamour” qui vient d’être lâché. La première écoute est largement déroutante, avec l’utilisation appuyée du vocoder. Ce cinquième extrait se découvre au fil des écoutes, et on retrouve la beauté mélancolique du groupe, entre exposition légère de la vie et relation amoureuse sabordée.

Découvrez “Mamour”, le nouveau clip d’Odezenne :