Oete a “La tête pleine”. Et c’est captivant !

On retrouve Oete avec un nouveau titre qui s’accompagne déjà de son clip. Il se confie et avoue avoir “La tête pleine”… C’est à savourer sur aficia.

Oete… Il ne manque que le P pour former le mot poète ! Comme une mise en parenthèse pour ne pas montrer l’évidence de celui qui a eu l’occasion de nous charmer avec son premier titre original : “HPV”.

Dernière Oete ( qu’il faut prononcer eut’) se cache Thibaut Blond, un artiste complet originaire de la Picardie et véritable passionné de spectacle vivant. Sensible, rêveur et avec une plume qui ne laisse pas indifférent, Oete avait eu l’occasion de montrer une autre facette de lui en nous offrant dernièrement sa version de “Pendant que les champs brûlent” de Niagara.

Mais c’est bien avec un nouveau titre original que Oete est de retour dans notre radar musical aujourd’hui. En effet, le chanteur nous livre “La tête pleine”. Et du haut de ses 22 ans, il confirme avec cette nouvelle production qu’il est un artiste à suivre !

Une voix sensuelle, un esprit aussi fort que fragile pour livrer le désir de vivre. Un spleen comme un tourbillon, un vertige de vie parfaitement mis en images par Simon Vanrie. Quand le talent de Oete s’expose comme sur du papier glacé, on ne résiste pas…

Découvrez “La tête pleine”, le nouveau clip de Oete :

Avis aux amateurs de musique en live ! Oete sera de passage ce 18 septembre au Pop Up du Label et le 29 à La Boule Noir.