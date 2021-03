Ozak rêve de passer “La nuit avec toi”

Ozak dévoile son nouveau clip “La nuit avec toi” qu’il partage avec Marie. De quoi hanter nos nuits sur aficia !

Ozak c’est un jeune artiste de la scène musicale française que nous avons déjà eu l’occasion de mettre en avant avec des titres comme “Dans le sac”, “Contrôler” et “Dis-moi”…

Nous avions alors eu l’occasion de souligner une prod’ scintillante pour une voix maîtrisée, un flow captivant et la promesse d’une belle aventure musicale. Et le jeune autodidacte semble bien vouloir écrire une très belle page de sa carrière cette année.

En effet, Ozak dévoile “La nuit avec toi” qui vient nous confirmer la venue d’un premier album pour l’artiste. Un format qui risque d’être surprenant en offrant 12 titres dont 7 totalement inédits. Et pour bien marquer l’ADN musical d’Ozak et sa capacité à naviguer entre les genres, Entre eux deux sera divisé en deux parties : l’une au sonorité urbaines et l’autre bien plus pop !

Devant arriver dans le courant du premier trimestre de cette année, cet album est donc maintenant mis en relief par “La nuit avec toi”. Une invitation qui ne se refuse pas, le tout étant mis en relief par un clip que l’on doit à Yohann Hebi Daher.

Découvrez “La nuit avec toi” de Ozak :