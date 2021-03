Paris in May nous offre un peu de douceur avec “Wanna Feel”

Paris in May continue son exploration musicale avec le titre “Wanna Feel” qui nous offre un peu de douceur au passage. C’est à découvrir sur aficia.

Paris in May c’est le projet musical de Guillaume Salle. Jeune artiste originaire du Sud de la France et qui vit maintenant entre la France et l’Angleterre.

Son univers, Paris in May, avait déjà eu l’occasion de l’exposer avec le titre “Maniac Dreamer” qui, il faut bien l’avouer, n’avait pas eu l’occasion de passer dans notre radar musical. Qu’importe ! On se rattrape avec son nouveau single délicieusement mis en images.

En effet, Paris in May nous délivre “Wanna Feel”, une nouvelle piste qui s’offre un clip réalisé par Adrien Levy. Écrite, composée et produite par Paris in May et Tom Bellis, cette nouvelle production nous apporte un peu de douceur avec une ambiance Indie-Pop savoureuse.

Quant au clip en question, on craque forcément pour ce road-trip, ce sourire omniprésent et (forcément) cette peluche qui semble quand même un peu déprimée. Mais gageons qu’elle retrouvera le sourire à l’écoute de Paris in May !

Découvrez “Wanna Feel”, le nouveau clip de Paris in May :