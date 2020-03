PartyNextDoor dégaine “Believe It”. Une collaboration avec… Rihanna !

Internet est en ébullition ! Rihanna est enfin de retour… Enfin, presque. C’est avec PartyNextDoor et c’est en écoute sur aficia.

2016… C’est cette année là que Rihanna avait l’occasion de combler ses fans avec l’album Anti. Depuis ? C’est l’attente, la très longue attente et les multiple suppositions d’un nouvel album qui devait (normalement) sortir en 2019.

Ce neuvième album fait largement parler de lui. C’est peut-être même l’album jamais publié qui a fait le plus couler d’encre à l’heure actuelle. Oui, car dès que Rihanna bouge un cil la presse people est en émoi, les fans en PLS.

PartyNextDoor x Rihanna

Qu’importe, le public a de quoi se consoler aujourd’hui. En effet, aujourd’hui et quatre ans après son dernier opus, PartyNextDoor signe son retour dans les bacs avec PartyMobile déjà mis en avant par des titres comme “The News”, “Split Decision” ou encore sa collaboration avec Drake, “Loyal”.

Mais le titre qui risque bien de faire chauffer les machines à streams c’est “Believe It” sur lequel on retrouve la belle barbadienne. Une nouvelle collaboration donc entre les deux artistes. Car c’est bien PartyNextDoor qui était aux commandes du hit “Work” mais également “Wild Thoughts” en compagnie de DJ Khaled et Bryson Tiller.

Cette collaboration à donc largement mis le feu aux poudres sur Internet, les fans sont en pâmoison et annoncent déjà la venue du neuvième et très attendu album de Rihanna. Il faut toutefois se montrer encore un peu patient… Car si l’opus doit pointer le bout de son nez, avec la signature de Pharrell Williams à la production, la situation globale de l’industrie musicale suite à la propagation de Covid-19 pourrait, une fois de plus, chambouler le calendrier.

Découvrez “Believe It” de PartyNextDoor et Rihanna :