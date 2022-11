“Lift Me Up” : Rihanna pulvérise les charts !

Rihanna a fait sensation dans les charts avec “Lift Me Up”, simple morceau destiné au film ‘Black Panther 2’. aficia vous expose les chiffres…

C’est un peu par surprise que Rihanna a fait son retour en musique. Elle, que l’on avait pas entendu depuis six ans, dévoilait il y a quelques jours “Lift Me Up” ce titre est extrait de la Bande Originale du nouveau volet de ‘Black Panther, Wakanda Forever‘. Si le public s’attendait à un gros banger pop urbain, il n’en est rien. C’est une sublime ballade que la chanteuse de la Barbade a dévoilé.

Rihanna, plus forte que Taylor Swift !

Côté charts, le titre cumule (déjà) 30 millions d’écoutes sur Spotify, et tout autant sur la plateforme YouTube. En effet, le clip fait partie des tops tendances musicales. Côté Shazam, “Lift Me Up” est actuellement le deuxième titre le plus shazamé en France. Il réalise des résultats similaires aux Etats-Unis et en Angleterre, deux gros marchés porteurs.

Le retour de Rihanna est donc une réussite. D’autant qu’elle peut se réjouir de signer un double jackpot puisqu’au passage, elle signe un meilleur démarrage en première semaine que Taylor Swift avec son titre “Carolina” ou Lady Gaga avec “Hold My Hand”, tout deux ayant également servis pour le cinéma.

Découvrez le clip de “Lift Me Up” de Rihanna :