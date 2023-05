Pas Sages remonte le temps dans “Finir vieux”

Pas Sages, le duo le plus espiègle, poursuit son ascension avec son dernier single “Finir vieux” désormais mis en images. C’est à découvrir sur aficia !

Après deux EP prometteurs respectivement parus en 2020 et 2022, le tandem Pas Sages peaufine un premier album à son image, c’est-à-dire pop-rock, coloré et explosif. Si la date de sortie de ce projet n’a pas encore été révélée, les garçons donnaient l’été dernier un aperçu alléchant avec l’entêtant “Je t’aime trop” paré d’un refrain imparable. Léger à souhait, le single avait profité d’une exposition médiatique importante lors de la dernière saison du concours Danse avec les stars en étant la bande son d’une performance aboutie de Carla Lazzari et Pierre Mauduy.

Suite au bel accueil réservé à “Je t’aime trop”, Pas Sages enchaîne avec un autre titre pop-rock intitulé “Finir vieux”. Ils défendront notamment cette chanson dans le cadre de leur nouvelle tournée qui se voit agrémentée de nouvelles dates. En effet, le duo posera ses valises à Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille et Rennes dans les prochaines semaines.

Des souvenirs d’enfance

Mais avant de monter sur scène, Pas Sages poursuit l’exploitation de son dernier titre “Finir vieux” qui a intégré la playlist de radios nationales à l’instar d’Europe 2. Une beau tremplin pour les garçons qui misent sur une composition mélodieuse et lumineuse associée à un texte plus sombre sur le temps qui passe et la crainte persistante d’avoir des regrets. Pas question de se lamenter pour autant sur ce titre gorgé de positivité, véritable ode à l’émerveillement et à la poursuite de ses rêves d’enfants.

Co-réalisateur du clip dévoilé aux côtés de Frédéric Bourque, Pas Sages nous invite dans un décor aux inspirations futuristes où une cabine téléphonique se révèle être la passerelle entre le présent et la visualisation de souvenirs d’enfance. Une douce nostalgie pour le duo bien résolu à vivre la vie intensément, comme des gosses.

Visionnez “Finir vieux”, le nouveau clip de Pas Sages :